5 Mayıs Pazartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler?

Resmi Gazete atama kararları, devletin işleyişinde önemli rol oynayan pozisyonlara yapılan yeni atamaları ve görevden almaları kapsıyor. 5 Mayıs 2025 tarihli atama kararları, özellikle yargı ve yürütme organlarında dikkat çeken değişiklikleri içeriyor. Bu kararlar, kamu hizmetlerinin etkinliği açısından büyük önem taşıyor. Peki, Bugünün kararları neler?

BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. İhale ve Alım Yönetmeliği

–– Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Boğaziçi Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 12/12/2024 Tarihli ve 2019/2675 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/1/2025 Tarihli ve 2020/28016 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/1/2025 Tarihli ve 2020/37428 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/10/2024 Tarihli ve 2021/40161 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri