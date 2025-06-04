Kurban Bayramı tatili yaklaşırken, veliler ve öğrenciler tarafından sıkça sorulan "5 Haziran okullar tatil mi?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Bu yıl Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. Dolayısıyla 5 Haziran okullar tatil mi sorusu, eğitim planlamaları açısından oldukça kritik hale geldi. Peki, 5 Haziran okullar tatil mi? Arefe günü okullar yarım gün mü?

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Bu yıl Kurban Bayramı'nın arefesi 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Arefe günü yarım gün tatil olarak kabul edilmektedir.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran tarihinde sona erecek. Öğrenciler 20 Haziran Cuma günü karne heyecanı yaşayacak.

5 HAZİRAN PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?

Arefe günü saat 13:00'ten sonra resmi tatil olarak sayılıyor. Bu nedenle, Arefe günü 5 Haziran Perşembe okullar yarım gün açık olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

5 Haziran Perşembe saat 13:00'ten sonra başlayacak olan bayram tatili 6-7-8-9 Haziran'ı kapsayacak. 10 Haziran'da eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek.