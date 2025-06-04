5 Haziran okullar tatil mi? Arefe günü okullar yarım gün mü?

5 Haziran okullar tatil mi? Arefe günü okullar yarım gün mü?
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Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, 5 Haziran okullar tatil mi? sorusuna yanıt arıyor. Bayram tatilinin arefe gününe denk gelen 5 Haziran 2025 Çarşamba günü okullarda eğitim olup olmayacağı merak konusu oldu.

Kurban Bayramı tatili yaklaşırken, veliler ve öğrenciler tarafından sıkça sorulan "5 Haziran okullar tatil mi?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Bu yıl Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. Dolayısıyla 5 Haziran okullar tatil mi sorusu, eğitim planlamaları açısından oldukça kritik hale geldi. Peki, 5 Haziran okullar tatil mi? Arefe günü okullar yarım gün mü?

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Bu yıl Kurban Bayramı'nın arefesi 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Arefe günü yarım gün tatil olarak kabul edilmektedir.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran tarihinde sona erecek. Öğrenciler 20 Haziran Cuma günü karne heyecanı yaşayacak.

5 Haziran okullar tatil mi? Arefe günü okullar yarım gün mü?

5 HAZİRAN PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?

Arefe günü saat 13:00'ten sonra resmi tatil olarak sayılıyor. Bu nedenle, Arefe günü 5 Haziran Perşembe okullar yarım gün açık olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

5 Haziran Perşembe saat 13:00'ten sonra başlayacak olan bayram tatili 6-7-8-9 Haziran'ı kapsayacak. 10 Haziran'da eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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