Üye Girişi
Haberler

Lise 5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? 2024 devamsızlık 5 gün olunca belge alınmıyor mu ortaokul? Devamsızlık 5 günde belge alınmıyor mu?

Güncelleme:
Abone Ol

Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıllarda yayımladığı yönetmelik değişikliği sonrası 5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu lise? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Takdir ve teşekkür belgesini de içeren ödül sisteminin değiştirilmesi sonrası devamsızlık yapan öğrenci teşekkür takdir belgesi alamıyor mu? sorusu araştırılmakta.

5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu lise 2024? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği içerisinde bulunan ödül bölümü içerisinde yer alan değişiklikler, 2018 Eylül ayında Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. 2024 yılında hala bu sistemin devam edip etmediği araştırılıyor. Peki, buna göre 5 Gün Devamsızlık Yapan Belge Alamıyor Mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

5 GÜN DEVAMSIZLIK YAPAN BELGE ALAMIYOR MU ORTAOKUL?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz aylarda yayımladığı yönetmelik değişikliğiyle birlikte takdir ve teşekkür belgesini de içeren ödül sistemini değiştirdi. Buna göre, 5 gün devamsızlık yapan öğrenci, takdir ve teşekkür belgesi almaya hak kazanamayacak.

5 GÜN DEVAMSIZLIK YAPAN BELGE ALAMIYOR MU LİSE 2024?

Geç gelme birinci ders saati için belirlenen süre ile sınırlıdır. Ancak her beş defa geç kalma yarım gün devamsızlıktan sayılır. Bu sürenin dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır. Buna göre öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.

Yapılan düzenlemeye göre, başarı puanları kaç olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmeyecek.İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan o bilgiler;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Ayrıca, devamsızlık süresi 10 günü ve toplamda 30 günü aşan öğrenciler ise ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak. İşte, yayımlanan o değişiklik;

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Milli Eğitim Bakanlığı Eylül Haberler

Bakmadan Geçme

Beşiktaş - Eyüpspor maç özeti! (VİDEO) Beşiktaş - Eyüpspor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Lise 5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? 2024 devamsızlık 5 gün olunca belge alınmıyor mu ortaokul? Devamsızlık 5 günde belge alınmıyor mu? Ziraat Türkiye Kupası'nda VAR sistemi var mı 2024? Beşiktaş - Eyüpspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Beşiktaş - Eyüpspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Anksiyete nedir? Anksiyete kimlerde görülür? belirtileri nelerdir? Anksiyete türleri nelerdir? Prut Antlaşması nedir? Kimlerle, ne zaman imzalanmıştır? Prut Antlaşması hakkında bilgiler Sevr Antlaşması maddeleri nelerdir? Sevr Antlaşması sonuçları nedir? Değişik ve lezzetli kahvaltılık tarifler, fit kahvaltılıklar : Yeşil omlet, tavada yumurtalı tost, milföy kâsesinde kahvaltılık, protein omlet Çikolata kisti nedir? Çikolata kisti belirtileri nedir? Çikolata kisti tedavisi! Kader nedir? Kader anlayışı nedir? Dinde Kader ne anlama gelir? Kur'an-ı Kerim'de Kader nedir? Aralıklı oruç nedir? Aralıklı oruç nasıl yapılır? Faydaları nelerdir? Zararı var mıdır? Hurma diyeti nedir? Hurma diyeti nasıl yapılır? Hurma çeşitleri nelerdir, neye iyi gelir? Rüyada para çalmak ne anlama gelir? Rüyada para görmek ne anlama gelir? Rüyada bozuk para görmek! SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne oldu? Yeni emekli maaşları ne kadar, kaç TL? Beşiktaş - Eyüpspor maçı CANLI izle! Beşiktaş - Eyüpspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title