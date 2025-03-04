4 MART TV YAYIN AKIŞI | Bu akşam TV'de hangi diziler, programlar var? TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi

Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oluyor. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 4 Mart itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 4 Mart 2025 tarihli yayın akışında neler var?

ATV YAYIN AKIŞI

02:00 Kardelenler

03:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

06:30 Zembilli

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:45 Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:20 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Piyasa

02:30 Çatı Katı Aşk

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

06:15 İkizler Memo-Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:05 Kanal D Ana Haber

20:00 Piyasa

22:45 Uzak Şehir

NOW TV YAYIN AKIŞI

00:15 Hudutsuz Sevda

03:00 Her Yerde Sen

04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

06:00 Yaz Şarkısı

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

22:45 Kızıl Goncalar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

02:00 Deha

04:15 Kızılcık Şerbeti

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:30 Sahipsizler

02:30 Güzel Köylü

04:15 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

06:00 Kiralık Aşk

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 Kiralık Aşk

19:05 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Güzel Ailem

10:05 Ömür Akkor İle Bir...

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:35 Vefa Sultan

15:45 Ömür Akkor İle Bir...

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel...

18:00 Ramazan Sevinci

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine