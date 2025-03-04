4 MART TV YAYIN AKIŞI | Bu akşam TV'de hangi diziler, programlar var? TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi
Bu akşam televizyonda hangi diziler ve programlar var? TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi 4 Mart tarihinde izleyicilerle buluşacak. İşte akşamın TV yayın akışı detayları!
Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oluyor. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 4 Mart itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 4 Mart 2025 tarihli yayın akışında neler var?
ATV YAYIN AKIŞI
02:00 Kardelenler
03:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
06:30 Zembilli
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:45 Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:20 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Piyasa
02:30 Çatı Katı Aşk
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
06:15 İkizler Memo-Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:05 Kanal D Ana Haber
20:00 Piyasa
22:45 Uzak Şehir
NOW TV YAYIN AKIŞI
00:15 Hudutsuz Sevda
03:00 Her Yerde Sen
04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
06:00 Yaz Şarkısı
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
22:45 Kızıl Goncalar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
02:00 Deha
04:15 Kızılcık Şerbeti
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:30 Sahipsizler
02:30 Güzel Köylü
04:15 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
06:00 Kiralık Aşk
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
17:00 Kiralık Aşk
19:05 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:00 Benim Güzel Ailem
10:05 Ömür Akkor İle Bir...
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:35 Vefa Sultan
15:45 Ömür Akkor İle Bir...
16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel...
18:00 Ramazan Sevinci
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine