4 Mart 2024 Cuma gününe ait TV yayın akışı merak ediliyor. Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, Now, ATV, TRT 1 gibi kanalların yayın akışları hakkında bilgi arayan izleyiciler için günün programları belirlendi. Hangi program, hangi saatte ve hangi kanalda yayınlanacak, tüm detaylar haberimizde. 4 Mart 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? Now, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D'de neler var?

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Taş Kağıt Makas

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Taş Kağıt Makas

22:45 Taş Kağıt Makas

TRT YAYIN AKIŞI

05:55 İncir Ağacı

07:10 Kara Ağaç Destanı

10:30 Alişan İle Gülümse Hayata

13:15 Seksenler

14:20 Kara Ağaç Destanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

ATV YAYIN AKIŞI

06:10 Yeter

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bergen

23:05 Aldatmak

NOW YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Kızıl Goncalar

19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

TV8 YAYIN AKIŞI