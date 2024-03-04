4 Mart 2024 TV Yayın akışı: Bu akşam hangi diziler var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D
4 Mart 2024 tarihinde Türkiye'nin önde gelen televizyon kanalları FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV ve Kanal D'nin yayın akışları merak ediliyor. İzleyiciler, favori dizi, film ve programlarını kaçırmamak için kanalların yayın akışlarını takip ediyorlar. Hangi kanalda, hangi programın ne zaman yayınlanacağına dair bilgileri içeren TV yayın akışı, izleyicilere günlerini planlama konusunda yardımcı oluyor.
4 Mart 2024 Cuma gününe ait TV yayın akışı merak ediliyor. Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, Now, ATV, TRT 1 gibi kanalların yayın akışları hakkında bilgi arayan izleyiciler için günün programları belirlendi. Hangi program, hangi saatte ve hangi kanalda yayınlanacak, tüm detaylar haberimizde. 4 Mart 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? Now, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D'de neler var?
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 06:45 Küçük Ağa
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Taş Kağıt Makas
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:30 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Taş Kağıt Makas
- 22:45 Taş Kağıt Makas
TRT YAYIN AKIŞI
- 05:55 İncir Ağacı
- 07:10 Kara Ağaç Destanı
- 10:30 Alişan İle Gülümse Hayata
- 13:15 Seksenler
- 14:20 Kara Ağaç Destanı
- 17:45 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Bahar
- 12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
ATV YAYIN AKIŞI
- 06:10 Yeter
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Bergen
- 23:05 Aldatmak
NOW YAYIN AKIŞI
- 08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
- 10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:00 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Kızıl Goncalar
- 19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
- 20:00 Kızıl Goncalar
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalmasın
- 11:15 Survivor All Star 2024
- 11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 14:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star 2024