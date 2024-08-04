4 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI | Bugün hangi diziler var? Kanal D, Star TV, TRT1, ATV, TV8, Show TV, NOW TV

4 Ağustos tarihli TV yayın akışı yayınlandı. Kanal D, Star TV, TRT1, ATV, TV8, Show TV ve NOW TV'de bugün hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu. İzleyiciler, sevdikleri dizileri kaçırmamak için yayın akışını takip ediyor. 25 NİSAN TV YAYIN AKIŞI | Bugün hangi diziler var? Kanal D, Star TV, TRT1, ATV, TV8, Show TV, NOW TV

4 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:25 Beni Böyle Sev

08:20 Yedi Numara

09:15 Yeditepe İstanbul

10:15 Alparslan: Büyük Selçuklu

13:00 Tugay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

14:05 Seksenler

16:40 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema "Bumble Bee"

22:15 Yabancı Sinema "Labirent Son İsyan"

01:00 Yabancı Sinema "Bumble Bee"

02:50 Alparslan: Büyük Selçuklu

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Bahtiyar Ölmez

10:00 Ankara'nın Dikmeni

13:50 Gece ve Gündüz

16:00 Alan

19:00 ATV Ana Haber

20: Kim Milyoner Olmak İster?

22:45 Kupa Töreni

23:15 Alan

02:15 Ateş Kuşları

04:45 Safir

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:00 Sefirin Kızı

10:30 Aramızda Kalsın

12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14:15 Kiralık Aşk

16:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:15 İstanbullu Gelin

02:00 Kiralık Aşk

03:30 Aramızda Kalsın

05:00 Türk Müziği

06:00 Erkenci Kuş

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

14:00 Masal Şatosu: Peri Hırsızı

16:15 Yalan

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Turnike

22:45 Password

01:30 Güneşi Beklerken

03:30 5N1K

04:15 Ya Çok Seversen

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

08:00 İstasyon

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Şabaniye

15:15 Bahar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Korkusuz Korkak

21:45 İyi Aile Çocuğu

23:30 Şabaniye

01:30 Korkusuz Korkak

03:00 İyi Aile Çocuğu

04:15 İstasyon

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Yasak Elma

16:15 Hudutsuz Sevda

19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Delibal

22:30 Kirli Sepeti

01:15 Delibal

03:15 Yasak Elma

04:45 Son Yaz

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:00 Tuzak

08:00 Doğduğun Ev Kaderindir

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Yabancı Sinema / Sara'ya İki Katır

11:45 MasterChef Türkiye

15:00Gazete Magazin Yaz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 MasterChef Türkiye

02:45Gazete Magazin Yaz

04:00 Gençlik Rüzgarı

04:45 Yabancı Sinema