4 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI | Bugün hangi diziler var? Kanal D, Star TV, TRT1, ATV, TV8, Show TV, NOW TV
4 Ağustos tarihinde hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu oldu. Kanal D, Star TV, TRT1, ATV, TV8, Show TV, NOW TV'nin yayın akışları izleyicilerin ilgisini çekiyor. Gün boyunca hangi dizilerin, hangi saatlerde yayınlanacağına dair bilgiler, izleyicilerin günlerini planlamalarında yardımcı oluyor.
4 Ağustos tarihli TV yayın akışı yayınlandı. Kanal D, Star TV, TRT1, ATV, TV8, Show TV ve NOW TV'de bugün hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu. İzleyiciler, sevdikleri dizileri kaçırmamak için yayın akışını takip ediyor. 25 NİSAN TV YAYIN AKIŞI | Bugün hangi diziler var? Kanal D, Star TV, TRT1, ATV, TV8, Show TV, NOW TV
4 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:25 Beni Böyle Sev
08:20 Yedi Numara
09:15 Yeditepe İstanbul
10:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
13:00 Tugay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
14:05 Seksenler
16:40 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema "Bumble Bee"
22:15 Yabancı Sinema "Labirent Son İsyan"
01:00 Yabancı Sinema "Bumble Bee"
02:50 Alparslan: Büyük Selçuklu
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahtiyar Ölmez
10:00 Ankara'nın Dikmeni
13:50 Gece ve Gündüz
16:00 Alan
19:00 ATV Ana Haber
20: Kim Milyoner Olmak İster?
22:45 Kupa Töreni
23:15 Alan
02:15 Ateş Kuşları
04:45 Safir
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
09:00 Sefirin Kızı
10:30 Aramızda Kalsın
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:15 Kiralık Aşk
16:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:15 İstanbullu Gelin
02:00 Kiralık Aşk
03:30 Aramızda Kalsın
05:00 Türk Müziği
06:00 Erkenci Kuş
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
14:00 Masal Şatosu: Peri Hırsızı
16:15 Yalan
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Turnike
22:45 Password
01:30 Güneşi Beklerken
03:30 5N1K
04:15 Ya Çok Seversen
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
08:00 İstasyon
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Şabaniye
15:15 Bahar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Korkusuz Korkak
21:45 İyi Aile Çocuğu
23:30 Şabaniye
01:30 Korkusuz Korkak
03:00 İyi Aile Çocuğu
04:15 İstasyon
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Yasak Elma
16:15 Hudutsuz Sevda
19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Delibal
22:30 Kirli Sepeti
01:15 Delibal
03:15 Yasak Elma
04:45 Son Yaz
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:00 Tuzak
08:00 Doğduğun Ev Kaderindir
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Yabancı Sinema / Sara'ya İki Katır
11:45 MasterChef Türkiye
15:00Gazete Magazin Yaz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 MasterChef Türkiye
02:45Gazete Magazin Yaz
04:00 Gençlik Rüzgarı
04:45 Yabancı Sinema