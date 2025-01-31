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31 OCAK CUMA MESAJLARI | Anlamlı, resimli, dualı, hadisli, ayetli cuma mesajları neler?

31 OCAK CUMA MESAJLARI | Anlamlı, resimli, dualı, hadisli, ayetli cuma mesajları neler?
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Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan Cuma günü, sevdiklerinize anlamlı mesajlar göndermek için güzel bir fırsattır. 31 Ocak Cuma mesajları, dualı, ayetli, hadisli ve resimli seçenekleriyle en güzel dilekleri iletmek isteyenler tarafından araştırılıyor.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma mesajları, sosyal medyada ve mesajlaşma uygulamalarında en çok paylaşılan içeriklerden biri olacak. Özellikle resimli Cuma mesajları, dualı ve ayetli içerikler yoğun ilgi görüyor. Eğer siz de 31 Ocak Cuma günü için en güzel Cuma mesajlarını arıyorsanız, dualı, ayetli ve hadisli seçeneklerden oluşan mesajları inceleyebilirsiniz. İşte en güzel ve anlamlı Cuma mesajları…

ANLAMLI, DUALI, AYETLİ CUMA MESAJLARI

Dualı Cuma mesajları:

"Rabbim, bu mübarek Cuma günü tüm dualarınızı kabul etsin. Hayırlı cumalar!"

"Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Dualarınız kabul, gününüz hayırlı olsun. Hayırlı Cumalar!"

Ayetli Cuma mesajları:

"Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınızda, Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi, 9)

"Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir." (Bakara Suresi, 153)

Hadisli Cuma mesajları:

"Güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve o gün cennetten çıkarıldı." (Müslim, Cum'a 18)

"Kim Cuma günü gusleder, sonra erken saatte camiye gider, hutbeyi dinler ve susarsa, onun bu Cuma ile diğer Cuma arasındaki günahları bağışlanır." (Müslim, Cum'a 24)

Resimli Cuma mesajları:

31 OCAK CUMA MESAJLARI | Anlamlı, resimli, dualı, hadisli, ayetli cuma mesajları neler?

31 OCAK CUMA MESAJLARI | Anlamlı, resimli, dualı, hadisli, ayetli cuma mesajları neler?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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