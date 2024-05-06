31 MART YEREL SEÇİMLERİ TEKRARLANACAK MI? Hangi illerde ve ilçelerde seçim tekrarlanacak?

31 Mart 2024 pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında yapılan itirazlar üzerine 2 Haziran 2024 tarihinde Aksaray Güzelyurt, Kayseri Pınarbaşı, Şanlıurfa Hilvan ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güney Kaya, Tunceli Mazgirt Akpazar, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde seçimlerin yenileneceği ilan edildi. 31 MART YEREL SEÇİMLERİ TEKRARLANACAK MI? Hangi illerde ve ilçelerde seçim tekrarlanacak?

HANGİ İLLERDE SEÇİM TEKRARLANACAK?

31 Mart 2024 pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında yapılan itirazlar üzerine 2 Haziran 2024 tarihinde Aksaray Güzelyurt, Kayseri Pınarbaşı, Şanlıurfa Hilvan ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güney Kaya, Tunceli Mazgirt Akpazar, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde seçimler yenilenecektir.

31 MART YEREL SEÇİMLERİ TEKRARLANACAK MI?

Vatandaşlar 31 Mart'ta sandık başına giderek yerel yöneticilerini seçti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kesin sonuçlarını basın mensuplarına duyurdu. Yener, "Yerel seçimlerde büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde katılım oranı yüzde 78.12 olarak gerçekleşmiştir. 30 büyükşehirde AK Parti 12, YRP 1, DEM 3, CHP 14 büyükşehir belediye başkanlığı kazanmıştır." dedi.