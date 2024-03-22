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31 Mart Yerel Seçimde kaç zarf olacak? 2024 Yerel seçimde kaç pusula olacak?

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31 Mart'ta gerçekleşecek Yerel Seçimler için Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 1 Ocak'ta başlayan seçim takvimi kapsamında, seçim süreci ve oy kullanmaya dair detaylar merak ediliyor. Birçok kişi oy kullanırken nelere dikkat edeceğini araştırıyor. Peki, 31 Mart Yerel Seçimde kaç zarf olacak? 2024 seçimde kaç pusula olacak? Detaylar haberimizde...

TÜM PUSULALARA KAÇ ZARFA KOYULACAK?

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.

2024 YEREL SEÇİMİNDE KAÇ PUSULA OLACAK?

31 Mart'ta gerçekleşecek mahalli idareler genel seçimlerinde 4 farklı oy kullanılacak. Her bir oy için 4 farklı renkte oy pusulası yer alacak.

ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

OY PUSULASININ GEÇERLİ VEYA GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR NELER?

YSK, yerel seçime ilişkin örnek pusula şablonlarını yayınladı. Oyların geçerli veya geçersiz sayılacağı bazı durumlar şu şekilde;

31 Mart Yerel Seçimde kaç zarf olacak? 2024 Yerel seçimde kaç pusula olacak?

31 Mart Yerel Seçimde kaç zarf olacak? 2024 Yerel seçimde kaç pusula olacak?

31 Mart Yerel Seçimde kaç zarf olacak? 2024 Yerel seçimde kaç pusula olacak?

31 Mart Yerel Seçimde kaç zarf olacak? 2024 Yerel seçimde kaç pusula olacak?

SEÇİME KAÇ PARTİ KATILACAK?

Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:

AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Yüksek Seçim Kurulu Gündem Eğitim Politika Haberler

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