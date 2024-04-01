31 Mart 2024 Seçimi Balıkesir Belediye Başkanı CHP Ahmet Akın oldu! Ahmet Akın kimdir, kaç yaşında?

31 Mart Balıkesir Seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandı. Balıkesir Belediye Başkanı'nın kim oldu ve seçimi hangi partinin kazandığı belli oldu. AK Parti'nin adayı Yücel Yılmaz, CHP'nin adayı Ahmet Akın ve İYİ Parti'nin adayı Turhan Çömez yarıştı. 2024 Yerel Seçim sonuçları sandıkların açılmasıyla birlikte, Balıkesir Belediye Başkanı belirlendi. Rakiplerinden %51,10 oy alarak üstünlük sağlayan CHP'nin adayı Ahmet Akın Belediye Başkanı seçildi. Peki, Ahmet Akın kimdir?

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

AK Parti - Yücel Yılmaz

CHP - Ahmet Akın

İYİ Parti - Turhan Çömez

Yeniden Refah Partisi - Tanju Akçe

Zafer Partisi - Mutlu Aksoy

DEM Parti - Mehmet Rauf Kocaman

HÜDAPAR - Abdulhalim Koç

BALIKESİR CHP AHMET AKIN YÜZDE KAÇ OY ALDI?

Yerel Seçim sonuçları için 31 Mart Pazar günü sandıklar kapandıktan hemen sonra sayıma başlandı. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre Balıkesir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

Adayların oy dağılımı şu şekilde:

CHP'nin adayı Ahmet Akın %51,10 oy aldı.

AK Parti'nin adayı Yücel Yılmaz %40,54 oy aldı.

İYİ Parti'nin adayı Turhan Çömez %3,05 oy aldı.

Yeniden Refah Partisi Tanju Akçe %2,09 oy aldı.

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AHMET AKIN KİMDİR?

Ahmet Akın, Türk iş insanı ve siyasetçi. 25, 26 ve 27. dönem Balıkesir milletvekili. Ahmet Akın, 13 Ağustos 1973 tarihinde Erdal ve Nejla çiftinin çocuğu olarak Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gönen'de tamamlamasının ardından İzmir Atatürk Lisesini bitirdi. İngiltere'de Cambridge şehrinde Eurocenter kursunda Dil ve Ekonomi eğitimleri alan Akın, Bahçeşehir Üniversitesinde siyaset eğitimini tamamladı. Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden mezuniyeti sonrasında Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkilerde yüksek lisansını yaptı. "Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Üretimi" üzerine İspanya'da farklı tarihlerde birçok eğitim ve seminerlere katıldı. Enerji alanında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarında Genel Müdür, uluslararası alanda faaliyet gösteren holdinglerde ise CEO ve yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı. İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca dillerini konuşabilen Akın, evli ve iki çocuk babasıdır.

Hiçbir partinin tek başına iktidar olabilmek için gereken sandalye sayısına ulaşamadığı Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir milletvekili olarak meclise giren Akın, Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde tekrar CHP Balıkesir milletvekili olarak seçildi ve 26. dönemde TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonunda üye olarak yer aldı. 2016 yılında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı oldu.

Ahmet Akın

2018 Türkiye genel seçimleri öncesinde 14 CHP'li milletvekili ile birlikte mecliste grup kurabilmesi için İYİ Partiye geçti. 10 Mayıs 2018 tarihinde 15 milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisine geri döndüğü duyuruldu. 2018 genel seçimlerinde Balıkesir 1. sıradan aday gösterildi ve tekrar milletvekili seçildi.

2019 yerel seçimleri öncesinde CHP Parti Meclisi tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına aday gösterildi. CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifak kararı sonrasında, İYİ Parti adayı İsmail Ok lehine adaylıktan çekildi. 37. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda parti meclisi üyesi seçildi, kurultay sonrası CHP MYK'sında enerji ve altyapı projelerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görevlendirildi. 14 Mayıs 2023 tarihli genel seçimlerde adaylık başvurusunda bulunmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından seçim kampanyası sürecinde bakan adayı olarak tanıtıldı.

1 Haziran 2023 tarihinde yapılan MYK toplantısında genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifasını sundu ve MYK'dan istifa etti. 5 Haziran 2023 tarihinde yapılan açıklama ile birlikte CHP tarafından yapılan açıklamaya göre MYK Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.

Ahmet Akın 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.