Cumhuriyet coşkusu ülkenin dört bir yanında gün boyu kutlandı. Kutlamaların geç saatlere kadar sürmesi sonrası Cumhurbaşkanı 30 Ekim için tatil kararı aldı. Bu tatil kararının ardından bu kez de öğrenciler yarın okul var mı yok mu merak etti. Peki, Salı günü İstanbul, Ankara, İzmir okul var mı? 31 Ekim yarın okullar tatil mi?

31 Ekim yarın okullar tatil mi? Salı günü İstanbul, Ankara, İzmir okul var mı?

Okullar bugün tatil ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam sosyal medya hesabından okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı. Peki, 31 Ekim yarın okullar tatil mi? Salı günü İstanbul, Ankara, İzmir okul var mı?

31 EKİM YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Bayramı'mızı Cumhuriyet'imizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim." ifadesini kullandı.

31 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

Yapılan açıklamalar doğrultusunda sadece 30 Ekim Pazartesi günü tatil ilan edilmiş olup, 31 Ekim Salı günü okullarda eğitim ve öğretim kaldığı yerden devam edecek.

Dolayısıyla yarın okullarda eğitime devam edilecek.