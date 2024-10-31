31 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 31 Ekim tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 31 Ekim'de farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 31 Ekim tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 31 Ekim tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1831 - Takvim-i Vekayi yayına başladı.

1864 - Nevada, ABD'nin 36. eyaleti oldu.

1876 - Hindistan'da dev kasırga: 200 binden fazla kişi öldü.

1892 - Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes'un maceralarını yayınlamaya başladı.

1918 - Güneydoğu Avrupa'da Banat bölgesinde kısa ömürlü Banat Cumhuriyeti kuruldu.

1919 - Sütçü İmam, Kahramanmaraş'ta Fransız işgalcilere ilk kurşunu attı.

1922 - Mussolini İtalya Başbakanı oldu.

1924 - Mustafa Kemal Paşa, Cumhuriyet'in 1. yıl dönümünde, "Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir" dedi.

1951 - Yaya geçidi çizgileri ilk kez Birleşik Krallık'ın Berkshire kentinde kullanılmaya başlandı.

1952 - ABD, ilk hidrojen bombası denemesini Marshall Adalarında yaptı.

1956 - Süveyş Krizi: Birleşik Krallık ve Fransa, Süveyş Kanalı'nın tekrar açılmasını sağlamak için Mısır'ı bombalamaya başladı.

1961 - Sovyetler Birliği Komünist Partisi 25. Kongresi'nde, geçmişteki hataları nedeniyle suçlanan Josef Stalin'in naaşı Moskova Kızıl Meydan'daki Lenin'in mozolesinden çıkarıldı ve Kremlin Duvarı Mezarlığına defnedildi.

1963 - Askerî Yargıtay, Talat Aydemir, Fethi Gürcan, Osman Deniz ve Erol Dinçer'in idamını onayladı.

1963 - 50. kez millî formayı giyen Fenerbahçeli futbolcu Lefter Küçükandonyadis'e şeref madalyası verildi.

1967 - Kıbrıs Türklerinin, Rum çetelerinin saldırılarına maruz kaldığı günlerde, Rauf Denktaş gizlice Ada'ya girdi.

1970 - Türkiye İşçi Partisi Büyük Kongresi Behice Boran'ı Genel Başkan seçti.

1972 - Eskişehir yakınlarında bir yolcu treni ile bir yük treni çarpıştı, 30 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

1984 - Hindistan Başbakanı İndira Gandhi, iki sih güvenlik görevlisinin düzenlediği suikast sonucu öldürülünce çıkan isyanlarda yaklaşık 2000 masum sih öldü.

1989 - Turgut Özal, 263 oyla Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı seçildi.

1992 - Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki PKK üssü Haftanin kampını ele geçirdi.

1992 - Vatikan, Dünyanın Güneşin çevresinde döndüğünü söyleyen Galileo'nun haklılığını teslim etti.

1994 - Bir Amerikan yolcu uçağı İndiana'da düştü: 68 kişi öldü.

1996 - Bir Brezilya yolcu uçağı Sao Paulo'da (Brezilya) düştü: 98 kişi öldü.

1997 - Millî Güvenlik Kurulu toplantısında, 18 Kasım 1992 tarihli belge yerine kaim olmak üzere, yeniden düzenlenen Millî Güvenlik Siyaseti Belgesi uygun bulundu.

1998 - Irak, BM silah denetleyicileri ile iş birliği yapmayacağını açıkladı.

1999 - New York'tan Kahire'ye giden Mısır Hava Yollarına ait bir yolcu uçağı Massachusetts açıklarında düştü: 217 kişi öldü.

2000 - Singapur Hava Yollarına ait Boeing 747 tipi bir yolcu uçağı kalkış sırasında düştü: 83 kişi öldü.

2000 - Antonov tipi bir yolcu uçağı kalkıştan hemen sonra kuzey Angola'da infilak etti: 50 kişi öldü.

2000 - Yatağan Termik Santrali çevresinde hava kirliliği sınır değerleri aştı, santralin 3 ünitesi durduruldu, ilçe halkına "sokağa çıkmayın" çağrısı yapıldı.

2010 - Taksim'de bomba patladı. Taksim Meydanı'nda sürekli görev yapan çevik kuvvet ekibine saldırı düzenlendi.

2011 - Sembolik olarak Dünya'nın 7 milyarıncı insanının doğumu.

2012 - Taksim Yayalaştırma Projesi inşaatı başladı.

2015 - Rus Metrojet Havayolları'na ait yolcu uçağı Mısır'dan Rusya'ya giderken havalandıktan 23 dakika sonra 214 yolcu ve 7 mürettebatla Sina Yarımadası'na düştü. 224 kişi acı olayda öldü.