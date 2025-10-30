31 Ekim Cuma 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 31 Ekim Resmi Gazete yayımlandı!

Resmi Gazete'nin 31 Ekim 2025 tarihli nüshasında yayımlanan tüm kararların ve ilanların ayrıntılarına, PDF formatında erişim sağlamak da mümkün. Yasama Bölümü'nde yürürlüğe giren kanunlar, Yürütme ve İdare Bölümü'nde yayımlanan yönetmelikler ve Yargı Bölümü'ne dair kararlar güncel olarak listelendi. Kamu ilanları, ihale duyuruları ve atama listeleri de bugünün sayısında dikkat çeken diğer başlıklar arasında yer alıyor.

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

31 Ekim 2025 Cuma tarihli Resmî Gazete, yasama, yürütme ve yargı bölümlerine ait pek çok yeni düzenleme, atama ve ilanla yayımlandı. Günün sayısında yayımlanan kanunlar, Cumhurbaşkanı kararları, yönetmelikler, tebliğler ve çeşitli kurumlara ilişkin duyurular dikkat çekiyor. Vatandaşlar, bugünkü sayıda yer alan tüm karar ve ilanlara PDF formatında da erişim sağlayabiliyor.

YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLARI

Resmî Gazete'nin Yasama Bölümü'nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen yeni kanunlar ve değişiklikler yer aldı. Mevzuatta yapılan düzenlemeler, yürürlüğe giren yeni hükümler ve kanun maddeleri bu bölümde kamuoyuna duyuruldu.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ KARARLARI

Yürütme ve İdare Bölümü'nde ise Cumhurbaşkanı kararları, yönetmeliklerde yapılan değişiklikler ve kamu kurumlarına dair düzenlemeler yayımlandı. Ayrıca çeşitli bakanlıklara ait yönetmelik değişiklikleri, genelgeler ve atama kararları da bu bölümde yer alıyor.

YARGI BÖLÜMÜ KARARLARI

Yargı Bölümü'nde, yüksek yargı organlarının aldığı kararlar, mahkeme düzenlemeleri ve bazı yargısal duyurular yer aldı. Bu bölümde yayımlanan kararlar, yargı alanındaki güncel gelişmeleri takip etmek isteyenler için önemli bilgiler içeriyor.

ATAMALAR VE GÜNÜN İLANLARI

Kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan atamalar bugünkü Resmî Gazete'nin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Ayrıca çeşitli kurumlar tarafından yayımlanan ihale duyuruları, kamu alımları ve resmi ilanlar da sayının "İlanlar" kısmında yer aldı.

31 EKİM 2025 TARİHLİ RESMÎ GAZETE DETAYLARI

Bugün yayımlanan 31 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete'deki tüm kanun, kararname, yönetmelik, atama ve ilanlara ilişkin ayrıntılı bilgilere Resmî Gazete'nin ilgili sayısında ulaşılabiliyor. Yasama, yürütme ve yargı bölümlerinde alınan kararlar, Türkiye'nin gündemini yakından ilgilendiren düzenlemeleri içeriyor.

