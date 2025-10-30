Haberler

31 Ekim Cuma 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 31 Ekim Resmi Gazete yayımlandı!

31 Ekim Cuma 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 31 Ekim Resmi Gazete yayımlandı!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

31 Ekim 2025 Cuma tarihli Resmi Gazete, yasama, yürütme ve yargı alanlarına ilişkin önemli kararlar, yönetmelikler ve atamaları içeriyor. Günün sayısında yayımlanan kanunlar, Cumhurbaşkanı kararları, yönetmelik değişiklikleri ve kamu kurumlarına ait duyurular dikkat çekiyor. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlarda yapılan atama kararları ile yargıya ilişkin düzenlemeler de bugünkü sayıda yer alıyor.

Resmi Gazete'nin 31 Ekim 2025 tarihli nüshasında yayımlanan tüm kararların ve ilanların ayrıntılarına, PDF formatında erişim sağlamak da mümkün. Yasama Bölümü'nde yürürlüğe giren kanunlar, Yürütme ve İdare Bölümü'nde yayımlanan yönetmelikler ve Yargı Bölümü'ne dair kararlar güncel olarak listelendi. Kamu ilanları, ihale duyuruları ve atama listeleri de bugünün sayısında dikkat çeken diğer başlıklar arasında yer alıyor.

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

31 Ekim 2025 Cuma tarihli Resmî Gazete, yasama, yürütme ve yargı bölümlerine ait pek çok yeni düzenleme, atama ve ilanla yayımlandı. Günün sayısında yayımlanan kanunlar, Cumhurbaşkanı kararları, yönetmelikler, tebliğler ve çeşitli kurumlara ilişkin duyurular dikkat çekiyor. Vatandaşlar, bugünkü sayıda yer alan tüm karar ve ilanlara PDF formatında da erişim sağlayabiliyor.

YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLARI

Resmî Gazete'nin Yasama Bölümü'nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen yeni kanunlar ve değişiklikler yer aldı. Mevzuatta yapılan düzenlemeler, yürürlüğe giren yeni hükümler ve kanun maddeleri bu bölümde kamuoyuna duyuruldu.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ KARARLARI

Yürütme ve İdare Bölümü'nde ise Cumhurbaşkanı kararları, yönetmeliklerde yapılan değişiklikler ve kamu kurumlarına dair düzenlemeler yayımlandı. Ayrıca çeşitli bakanlıklara ait yönetmelik değişiklikleri, genelgeler ve atama kararları da bu bölümde yer alıyor.

YARGI BÖLÜMÜ KARARLARI

Yargı Bölümü'nde, yüksek yargı organlarının aldığı kararlar, mahkeme düzenlemeleri ve bazı yargısal duyurular yer aldı. Bu bölümde yayımlanan kararlar, yargı alanındaki güncel gelişmeleri takip etmek isteyenler için önemli bilgiler içeriyor.

ATAMALAR VE GÜNÜN İLANLARI

Kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan atamalar bugünkü Resmî Gazete'nin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Ayrıca çeşitli kurumlar tarafından yayımlanan ihale duyuruları, kamu alımları ve resmi ilanlar da sayının "İlanlar" kısmında yer aldı.

31 EKİM 2025 TARİHLİ RESMÎ GAZETE DETAYLARI

Bugün yayımlanan 31 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete'deki tüm kanun, kararname, yönetmelik, atama ve ilanlara ilişkin ayrıntılı bilgilere Resmî Gazete'nin ilgili sayısında ulaşılabiliyor. Yasama, yürütme ve yargı bölümlerinde alınan kararlar, Türkiye'nin gündemini yakından ilgilendiren düzenlemeleri içeriyor.

TÜMÜ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat

En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Samsung, Hyundai ve Nvidia'nın CEO'ları aynı masada

Masadaki 3 ismin yönettiği paranın değeri akılalmaz cinsten
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Epilepsi hastası kadın tarlada ölü bulundu

Tarlaya gidenler, genç kadını korkunç halde buldu
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Bahis skandalında deprem etkisi yaratacak iddia: Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış

Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
Trafikte akrobatik hareketler yapanlar yandı! Cezası artırılıyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası artırılıyor
Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ına büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...

Leman'a büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...
'Çatlı' filminin çekimleri Budapeşte'de başladı! İşte setten ilk kareler

Merakla beklenen filmin çekimleri başladı! İşte setten ilk kareler
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.