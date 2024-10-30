31 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

31 Ekim tarihleri için Ankara'nın hava durumu tahminleri açıklandı. Ankara'da bu tarihlerde havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, Ankara'da önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına dair detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. Peki, 31 Ekim Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU

Havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey bölgelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Bölge genelinde hava durumunun parçalı ve az bulutlu olması, kıyı kesimlerinde ise zamanla bulutlanmanın artması beklenmektedir. Özellikle Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinde sağanak yağış geçişleri tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde ise iç bölgelerde pus ve yer yer sis görülme ihtimali bulunmaktadır.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;