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31 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

31 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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Ankara'nın 31 Ekim tarihli hava durumu tahmini paylaşıldı. Ankara'nın günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini ile ilgili detaylar haberimizde. Ankara'da hava nasıl olacak, hava durumu tahminleri haberimizde.

31 Ekim tarihleri için Ankara'nın hava durumu tahminleri açıklandı. Ankara'da bu tarihlerde havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, Ankara'da önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına dair detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. Peki, 31 Ekim Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU

Havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey bölgelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Bölge genelinde hava durumunun parçalı ve az bulutlu olması, kıyı kesimlerinde ise zamanla bulutlanmanın artması beklenmektedir. Özellikle Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinde sağanak yağış geçişleri tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde ise iç bölgelerde pus ve yer yer sis görülme ihtimali bulunmaktadır.

31 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;

31 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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