300 puanla nereye girebilirim? 2025 YKS tercih dönemi başlıyor

300 puanla nereye girebilirim? 2025 YKS tercih dönemi başlıyor
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2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi başlıyor. Sınavda 300 puan alan adaylar, hangi bölümlere girebileceklerini merak ediyorlar. İşte 300 puanla nereye girebilirim diyen adaylar için kılavuz...

300 puanla nereye girebilirim? 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi başlıyor. Sınavda 300 puan alan adaylar, hangi bölümlere girebileceklerini merak ediyorlar. Detaylar!

300 PUANLA HANGİ BÖLÜMLERE GİREBİLİRİM?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 21-22 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) sonuçları açıklandı.

Sınav sonucuna göre 300 puan ve civarı puan adaylar hangi üniversite ve bölümlere girebileceğini merak etmeye başladı.

ÖSYM'nin açıkladığı kılavuzlarda taban puanlara göre hangi bölümlere ve üniversitelere girebileceğinizi görüntüleyebilirsiniz.

ÖSYM TABAN PUANLARI

300 puanla nereye girebilirim? 2025 YKS tercih dönemi başlıyor

TERCİHLER NE ZAMAN?

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlıyor. 2025-YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, tercih süreciyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Tercih sürecinde adaylarımıza, ilgi alanları ve yeteneklerini dikkate almalarını, tercih edecekleri alanları iyi araştırmalarını, yayımlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri dikkatlice okumalarını ve profesyonel destek almalarını tavsiye ediyorum. Yapacakları tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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