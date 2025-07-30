30 Temmuz TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT, TV8

30 Temmuz 2025 Çarşamba günü ekran başına geçmek isteyen izleyiciler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Dizi, film ve yarışma programlarının yayın saatleri merak ediliyor. Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1, TV8 ve NOW TV gibi popüler kanalların 30 Temmuz tarihli yayın akışında birbirinden dikkat çekici yapımlar yer alıyor. Peki, Bugün televizyonda neler var?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Uzak Şehir

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Kuralsız Sokaklar

22:15 Kuralsız Sokaklar

23:45 Kurtuluş Günü

01:45 Zalim İstanbul

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 Ege'nin Hamsisi

08:35 Kod Adı Kırlangıç

09:55 Kendi Düşen Ağlamaz

13:00 Seksenler

14:15 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "1917"

22:20 Gönül Dağı

01:35 Leyla ile Mecnun

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Jack Reacher: Asla Geri Dönme

22:30 Gece ve Gündüz

00:40 Jack Reacher: Asla Geri Dönme

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Siyah Kalp

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Cici Babam

22:15 Bizans Oyunları: Geym Of Bizans

00:00 Cici Babam

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Menajerimi Ara

09:00 Ada Masalı

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Kaldı Üç Gün

21:45 Kaldı Üç Gün

23:30 Aramızda Kalsın

02:00 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin Yaz

13:00 Yaparsın Bilirim

16:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Yaparsın Bilirim

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat (Canlı)

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber (Canlı)

20:00 Yetenek Sizsiniz

23:30 NOW Spor

01:30 İlk Buluşma