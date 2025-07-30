30 Temmuz TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT, TV8
30 Temmuz tarihine ait TV yayın akışı detayları merak ediliyor. Televizyonda bugün hangi programlar, diziler, filmler ve haber bültenleri var? Gün boyu ekran başında olacak izleyiciler için yayın akışı bilgileri büyük önem taşıyor.
30 Temmuz 2025 Çarşamba günü ekran başına geçmek isteyen izleyiciler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Dizi, film ve yarışma programlarının yayın saatleri merak ediliyor. Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1, TV8 ve NOW TV gibi popüler kanalların 30 Temmuz tarihli yayın akışında birbirinden dikkat çekici yapımlar yer alıyor. Peki, Bugün televizyonda neler var?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuralsız Sokaklar
22:15 Kuralsız Sokaklar
23:45 Kurtuluş Günü
01:45 Zalim İstanbul
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 Ege'nin Hamsisi
08:35 Kod Adı Kırlangıç
09:55 Kendi Düşen Ağlamaz
13:00 Seksenler
14:15 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "1917"
22:20 Gönül Dağı
01:35 Leyla ile Mecnun
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Jack Reacher: Asla Geri Dönme
22:30 Gece ve Gündüz
00:40 Jack Reacher: Asla Geri Dönme
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Cici Babam
22:15 Bizans Oyunları: Geym Of Bizans
00:00 Cici Babam
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Kaldı Üç Gün
21:45 Kaldı Üç Gün
23:30 Aramızda Kalsın
02:00 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Yaparsın Bilirim
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat (Canlı)
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber (Canlı)
20:00 Yetenek Sizsiniz
23:30 NOW Spor
01:30 İlk Buluşma