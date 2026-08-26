Haberler

Okullara 30 bin bahçe görevlisi

Okullara 30 bin bahçe görevlisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul güvenliğini artırmak için 81 il valiliğine talimat gönderdi. Toplum Yararına Programlar kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İŞKUR iş birliğiyle 30 bin okul bahçe görevlisi istihdam edilecek. İlk uygulama İstanbul Bahçelievler'de 82 personel alımıyla başlıyor; mülakatlar yarın yapılacak ve özel güvenlik sertifikalı adaylar öncelikli olacak.

İçişleri Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılında okullarda güvenli ve düzenli eğitim ortamının sağlanması amacıyla 81 il valiliğine okul bahçe görevlisi görevlendirilmesi talimatı gönderdi. Bakanlık yazısında, öğrencilerin güvenliği ve okul bahçelerinde gözetim ile öğretmenlerin bahçe nöbetlerine yardımcı olunması için Toplum Yararına Programlar kapsamında çalışma başlatıldığı belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İŞKUR tarafından 30 bin okul bahçe görevlisinin istihdamı için kontenjan oluşturuldu. İlk uygulama İstanbul Bahçelievler'de 82 devlet okulu için 82 personel alımıyla başlıyor. Mülakat süreci yarın İŞKUR ve Bahçelievler Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Alımlarda özel güvenlik sertifikasına sahip adaylar öncelikli değerlendirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 157'ye yükseldi

Can kaybı korkunç boyutlarda, yüzlerce kişiden haber alınamıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?

Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?
Dünyanın üç milyarder patronu aynı yatta buluştu: Gizemli görüşme merak uyandırdı

Milyarder patronlar yatta buluştu: Gizemli toplantı merak uyandırdı

Ölen karısının telefonunu kurcalayan adam, gördükleri karşısında ikinci kez yıkıldı

Ölen karısının telefonunu kurcaladı, gördükleri karşısında şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında defalarca tekrarladı! İşte o geleneğin tarihi

Konuşmasında defalarca tekrarladı! İşte o geleneğin anlamı

SGK borç yapılandırmasında yeni dönem: 72 aya varan taksit ve düşük faiz

Milyonlarca borçluyu ilgilendiriyor! 72 aya kadar taksit yapılacak
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı! Altın fiyatlarında keskin düşüş

Piyasaların beklediği veri açıklandı! Altın fiyatlarında sert düşüş
Berke Özer aylar öncesinden söylemişti! 150 milyon euro dedi, 130 milyona gitti

Aylar önce söylediği gerçek oldu