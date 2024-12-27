Öğrenciler ve veliler, 30 Aralık'ta okulların açık olup olmayacağı konusunda kesin bilgi almak istiyor. Bu süreçte, yılbaşı tatilinin kapsamı ve hafta sonuyla birleştirilip birleştirilmeyeceği de gündemde yer alıyor. Tatil planlamalarını yapacak olan vatandaşlar, "30 Aralık okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanı sıra valiliklerin ve hükümet yetkililerinin açıklamaları, bu konuda belirleyici olacak. Peki, 30 Aralık okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tatil açıklaması yaptı mı? Detaylar haberimizde...

30 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?

Türkiye'de yılbaşı tatili genellikle 1 Ocak tarihini kapsıyor ve resmi tatil olarak ilan ediliyor. Ancak 30 Aralık'ın tatil olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak Türkiye'de resmi tatildir. Bu tarih, yılbaşı olarak kutlanır ve tüm kamu kurumları, bankalar ve çoğu özel sektör işletmesi kapalıdır.