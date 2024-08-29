30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları 2024! 30 Ağustos ile ilgili anlamlı sözler, şiirler...

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye'nin en önemli milli bayramlarından biri olup, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı gün olarak kutlanıyor. Bu anlamlı gün için mesajlar ve şiirler, Türk milletinin birlik, beraberlik ve vatan sevgisini en iyi şekilde ifade ediyor. İşte, 30 Ağustos Zafer Bayramı için anlamlı mesajlar ve şiirler...

30 AĞUSTOS İLE İLGİLİ ANLAMLI SÖZLER

"30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun! Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."

"Vatanımızın bağımsızlığı için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, milletimizin Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

"30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda emeği geçen tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz."

"Bağımsızlık ve özgürlüğün simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Ne mutlu Türküm diyene!"

"Zafer Bayramı, bağımsızlık mücadelemizin şanlı hatırası olarak kalbimizde. 30 Ağustos'u gururla kutluyoruz."

30 AĞUSTOS İLE İLGİLİ ŞİİRLER

30 Ağustos

"Ve nihayet ordumuz,

İlk hedefe vardı;

Yine bir zaferle,

Kahrını yardı!"

"Bozgunların ardından,

Yürüyen bu orduya,

İlk muzaffer akınla,

Şerefi atardı."

"Yurdunu çiğnetmeden,

Göğsünü gererek,

Bir gün o kahramanlar,

Zafere vardı!"

- Faruk Nafiz Çamlıbel

Zafer Türküsü

"Şehitler tepesi boş değil, bir göğüs varmış orada,

Bir biri üstüne şehitler yatar.

Şehitler tepesi boş değil, toprağını kahramanlar

Sererek ıslatmış, yahut kızların saçını örerek."

"Düşün ki haşrolan kan, kemik, etin son yurdu,

Her şeyini kaybeden memleketin.

Bir de sen doğsun istiyorsun seher yeliyle,

Başımızda kalır mı şu toprak,

Şu yıldız, şu hilâl ve süngü gölgesiyle."

-Arif Nihat Asya



Ordunun Duası

"Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi,

Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi,

Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın,

Galib et, çünkü bu son ordusudur İslâm'ın."

"Ey kahraman Türk milleti!

Tarihte nice zaferlerin efsane olmuş ismi;

Bu destan dağılır her yere, bir kere daha yazılsın,

Kahraman ordusuna, askerine selam olsun!"

-Yahya Kemal Beyatlı

