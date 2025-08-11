30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi, yarım gün mü?

30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi? 2025 yılı tatil takvimi belli oldu ve milyonlarca çalışan ile öğrenci, 30 Ağustos'un resmi tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli milli bayramlarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanacak. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı tam gün mü tatil, yarım gün mü? İşte 2025 yılı için merak edilen tüm detaylar…

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı, 1922'deki Büyük Taarruz Zaferi'nin yıl dönümü olarak kutlanıyor ve resmi tatiller listesinde yer alıyor.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİL Mİ?

2025 yılında 30 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. Resmi takvime göre, bu gün tüm kamu kurumları, bankalar, okullar ve pek çok özel sektör çalışanı için tam gün tatil olacak.

ZAFER BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLADI?

1926 yılından itibaren "Başkumandan Zaferi" yerine Zafer Bayramı adı kullanılmaya başlandı. 1 Nisan 1926'da kabul edilen Zafer Bayramı Kanunu ile, 30 Ağustos Başkumandan Muharebesi günü; Cumhuriyet Ordusu ve Cumhuriyet Donanması'nın Zafer Bayramı ilan edildi. Kanunda, her yıl dönümünde bu özel günün kara, deniz ve hava kuvvetleri tarafından kutlanacağı belirtildi. Aynı yıl dönemin Savunma Bakanı Recep Peker, bayram törenlerinde yapılacak etkinlikleri ayrıntılı şekilde belirleyen bir genelge yayımladı.

Ancak 1930'ların ortalarına kadar, ilk törendeki gibi üst düzeyde geniş katılımlı bir Büyük Zafer kutlaması yapılmadı. Bu dönemde, hava kuvvetlerinin ülke savunmasındaki önemine dikkat çekmek amacıyla Tayyare Cemiyeti de 30 Ağustos'u "Tayyare Bayramı" olarak adlandırdı.

MODERN DÖNEMDE ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI

1960'lardan itibaren Zafer Bayramı kutlamaları daha kapsamlı ve katılımlı bir şekilde yapılmaya başlandı. 30 Ağustos, aynı zamanda askeri okulların mezuniyet törenlerinin yapıldığı ve subay ile astsubay rütbe değişikliklerinin geçerli olduğu tarih oldu.

Uzun yıllar boyunca Genelkurmay Başkanı'nın tebrikleri kabul ettiği bir bayram olarak kutlanan 30 Ağustos, 2011 yılından itibaren farklı bir formatta gerçekleştirilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başkomutan sıfatıyla kutlamalara ev sahipliği yaptı ve bu gelenek günümüze kadar devam etti.