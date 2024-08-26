30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hangi güne denk geldiği ve resmi tatil olup olmadığı konusu merak konusu oldu. Bu özel gün, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilen ve her yıl kutlanan önemli bir tarihtir. 30 Ağustos resmi tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde, "resmi tatil" olup olmadığı konusu gündeme geldi. Bu yıl da Türkiye genelinde coşkuyla kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar resmi tatilin olup olmadığını merak ediyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi ve bu yıl hangi güne denk geliyor?
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor.