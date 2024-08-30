30 Ağustos belediye otobüsler bedava mı, İETT bedava mı?

Zafer Bayramı coşkusu için sayılı saatler kaldı. Türkiye'nin dört bir yanında bu şanlı gün yüzlerce etkinlik ve gösteri ile kutlanacak. Peki, 30 Ağustos belediye otobüsler bedava mı, İETT bedava mı?

30 AĞUSTOS BELEDİYE OTOBÜSLER BEDAVA MI?

İETT'den 30 Ağustos Cuma günü toplu taşıma için gelen duyuru şu şekilde:

30 Ağustos Zafer Bayramı'ında kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz.

*Ada hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvay'ı, Karaköy-Beyoğlu Tünel'i, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'na hizmet veren bagajlı taşımacılık yapan hatlarımız ile 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli değildir.

Açıklamada, kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile ücretsiz seyahat edilebileceği ifade edildi.

Otobüs seferleri 30 Ağustos günü Cumartesi tarifesi ile Metrobüs seferleri de hafta İçi tarifesi ile çalışacak.