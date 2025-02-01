3 Şubat Pazartesi okullar tatil mi, yarım gün mü?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2024-2025 eğitim öğretim takvimine göre, 20 Ocak 2025'te başlayan yarıyıl tatili, 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erdi. Dolayısıyla, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü okullar yeniden açılacak ve ikinci dönem başlayacak.3 Şubat Pazartesi okullar tatil mi?

3 ŞUBAT PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Bazı veliler ve öğrenciler arasında, 3 Şubat Pazartesi günü okulların yarım gün eğitim yapacağına dair söylentiler dolaşmaktadır. Ancak, MEB'in resmi açıklamalarına göre, bu tarihte okullar tam gün eğitim verecek ve öğrenciler normal ders programlarına göre okula devam edecekler.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönemin başlamasıyla birlikte, öğrenciler bir sonraki tatilin ne zaman olacağını merak ediyor. MEB'in çalışma takvimine göre, ikinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Bu tatil, hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün sürecek ve öğrenciler 7 Nisan 2025 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacaklar.

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

MEB'in belirlediği 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi şu şekildedir:

• Birinci Ara Tatil : 11-15 Kasım 2024

• Yarıyıl Tatili: 20-31 Ocak 2025

• İkinci Ara Tatil: 31 Mart-4 Nisan 2025

• Okulların Kapanışı: 20 Haziran 2025

Bu takvime göre, öğrenciler 20 Haziran 2025 tarihinde karnelerini alarak yaz tatiline başlayacaklar.

ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER

İkinci dönemin başlamasıyla birlikte, öğrencilerin derslerine motive bir şekilde başlamaları önemlidir. Özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler için planlı ve düzenli çalışmak başarıyı artıracaktır. Ayrıca, ara tatil ve yaz tatili gibi dinlenme dönemlerini verimli geçirmek, öğrencilerin zihinsel ve fiziksel sağlıkları açısından faydalı olacaktır.

VELİLERE ÖNERİLER

Veliler, çocuklarının eğitim süreçlerini desteklemek adına, okul ve öğretmenlerle iletişim halinde olmalıdır. Öğrencilerin ders başarılarını takip etmek, eksik oldukları konularda destek sağlamak ve motivasyonlarını artırmak için birlikte vakit geçirmek önemlidir. Ayrıca, çocukların sosyal ve sportif faaliyetlere katılımını teşvik etmek, onların gelişimine katkı sağlayacaktır.

3 Şubat 2025 Pazartesi günü okullar tam gün eğitimle ikinci döneme başlayacak. Öğrencilerin ve velilerin, MEB'in resmi açıklamalarını takip etmeleri ve eğitim öğretim takvimine göre planlamalarını yapmaları önerilir. Başarılı bir ikinci dönem dileğiyle.