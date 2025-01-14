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3. sınıf karne görüşleri 2025!

3. sınıf karne görüşleri 2025!
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Bu cuma milyonlarca öğrenci ilk dönem karnesini alacak. Karnede sadece ders notları değil öğretmen görüşlerine de yer verilecek. 3. sınıf karne görüşleri!

Öğretmen karne görüş önerileri karne günü öncesi gündemde. Çocukları gözlemleyen öğretmenler de dönem sonunda karne görüş ve önerileri ile öğrencinin durumunu özetliyor. 3. sınıf karne görüşleri 2025!

3. SINIF KARNE GÖRÜŞLERİ!

- Ders içi ve ders dışındaki davranışlarıyla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim.

- Başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.

- Güler yüzün, neşen hepimizi sarıp kucakladı. Bu neşen ve başarının tüm hayatın boyunca seninle birlikte olması temenni ediyorum.

- Son derece başarılı geçen ilk dönem için seni tebrik ediyorum. Umarım ikinci dönem daha da iyi olursun. Senden daha fazlasını bekliyorum.

- Tebrik eder, bu başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.

- Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olduğun için tebrik eder, başarılarının devamını temenni ederim.

- Disiplinli, planlı çalışman başarıyı getirdi.

- Akıntıya kürek çekmek kolay; iş, senin gibi akıntıya karşı kürek çekebilmekte

- Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyor, senin daha büyük başarılar kazanacağına inanıyorum.

- Karnendeki i notlara baktıkça, ne denli daha başarılı öğrenci olduğunu görüyorum. Tebrikler.

- Başarılarının devamını dilerim.

3. sınıf karne görüşleri 2025!

- Başarılı, çalışkan ve en önemlisi ahlaklı ve terbiyeli bir öğrencisin, ömür boyu hep başarılı olman dileğiyle.

- Başarılarını okumaya da yansıtarak okuma ve yorumlama konusunda da iyi bir öğrenci olmasını dilerim.

- Başarılı çalışmalarının devamını dileyerek takdirlerimi sunuyorum.

- Başarılarının devamını dilerim.

- Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.

- Dünyanın en şanslı öğretmeniyim çünkü dünyanın en harika öğrencisi bende. Tebrikler.

- Saygı, sevgi, azim, zekâ seni anlatan sadece birkaç kelime Tebrikler.

- Bu kadar zorluk arasında ancak senin kadar harika biri bu başarıyı gösterebilirdi.Tebrikler.

- Belki çok yorulduğun dönemin son gününde karne notların seni dinlendirecektir. İlk tebrik eden ben olmak istedim. İyice dinlen ikinci dönem daha iyisini bekliyorum senden.

- Son derece başarılı geçen ilk dönem için seni tebrik ediyorum. Umarım ikinci dönem daha da iyi olursun. Senden daha fazlasını bekliyorum.

- Yıllarca solmayan Kenya gülleri gibi dönem boyunca başarıların hiç solmadı. Artık dinlenme vakti. Daha başarılı olacağını düşündüğüm ikinci döneme iyice dinlenmiş olarak gelmeni istiyorum. İyi tatiller.

- Geriye doğru attığın adımın daha ileriye gitmek için yapılacak bir hamlenin başlangıcı olarak görüyorum. Adımını attın, sıra hamlede.

- Sen istedikten sonra, hangi engel senin yolunu kapatabilir ki? Biraz daha gayret ederek, geleceğin örnek insanı olman için hiçbir engel yok!"

- Hadi bir dilek tut. Bir tane daha; bir tane daha Sen başarınla ve örnek davranışlarınla benim dileklerimi gerçekleştirdin. Senin de her dileğinin gerçekleşmesini diliyorum "

- Güler yüzün, neşen hepimizi sarıp kucakladı. Bu neşen ve başarının tüm hayatın boyunca seninle birlikte olması diliyorum.."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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