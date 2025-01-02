3 Ocak İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu

İstanbul'da hava durumu, şehirdeki sosyal ve iş yaşamını doğrudan etkileyen önemli faktörlerden biri oluyor. Bugün İstanbul hava durumu için yapılan açıklamalarda özellikle sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtiliyor. Peki, İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu nasıl şekilleniyor? İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu!

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

3 Ocak 2025 Cuma günü İstanbul'da hava durumu genel olarak sakin ve ılıman geçecektir. Gün boyunca çoğunlukla güneşli bir hava beklenmektedir. Gündüz saatlerinde en yüksek sıcaklık 14°C civarında olacak, gece ise en düşük sıcaklık 9°C seviyelerine düşecektir.

Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilebilir; bu nedenle, özellikle erken saatlerde dışarı çıkmayı planlıyorsanız, hafif bir mont veya ceket giymeniz faydalı olacaktır. Öğle saatlerinde güneşin etkisiyle hava daha ılıman bir hal alacak ve dışarıda vakit geçirmek için uygun koşullar sunacaktır.

Yağış beklenmediğinden, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün olacaktır. Ancak, deniz suyu sıcaklığının Ocak ayında ortalama 8°C civarında olduğunu unutmamak gerekir; bu nedenle denize girmeyi düşünenler için su oldukça soğuk olacaktır.

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İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, İstanbul'da 5 günlük hava durumu şu şekilde: