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3 Mart Dünya Omega-3 Günü'nde Denizlerin Korunmasının Önemine Dikkat Çekildi!

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3 Mart Dünya Omega-3 Günü'nde Hekim İlaç, Argivit Master Fish Oil markasıyla sürdürülebilirlik bilincini artırmak ve deniz ekosisteminin korunmasına katkı sağlamak amacıyla etkinlik düzenledi.

İstanbul Anadolu Hisarı'nda gerçekleşen organizasyonda, çevre dostu hareketin önemine dikkat çekmek için deniz bisikletleriyle su sporları yapıldı. Katılımcılar, karbon ayak izi hesaplamalarıyla doğadaki değişimlerin etkisini öne çıkardı. Su sporları aktiviteleri aracılığıyla çevre bilinci teşvik edilirken, uzman isimler de sürdürülebilir Omega-3 kaynakları hakkında bilgi verdi.

Hekim İlaç ve Argivit Master Fish Oil ile 'Sürdürülebilirliğe Omega-3 Desteği' projesini hayata geçirdi. 3 Mart Dünya Omega-3 Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, uzman doktorlar, sporcular ve çevre savunucuları bir araya gelerek hem sağlık hem de ekosistem için harekete geçti.

'OMEGA-3 VE DENİZLERİN GELECEĞİ TEHLİKEDE'

Türkiye Milli Pediatri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Arga, Omega-3'ün çocukların gelişimi için vazgeçilmez olduğunu belirterek "Beyin, bağışıklık ve görme fonksiyonları açısından Omega-3 kritik bir role sahip. Ancak ülkemizde ve dünyada tüketim hala yetersiz seviyede. Özellikle hamilelikten itibaren Omega-3 alımının artırılması, gelecek nesillerin sağlıklı büyümesi için büyük önem taşıyor" dedi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Melis Bayram Şirinoğlu ise Omega-3'ün bağışıklık sistemi üzerindeki etkisine vurgu yaparak, "Balık tüketimi her zaman mümkün olmuyor. Ancak Omega-3 eksikliği, çocukların sağlığını doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle ek takviyelerin rolü büyük" diye konuştu.

ŞAHİKA ERCÜMEN: GELECEĞİMİZ İÇİN DENİZLERİ KORUMALIYIZ

Milli sporcu ve serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, etkinlikte yaptığı konuşmada, Omega-3'ün yalnızca insanlar için değil, deniz yaşamı için de hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Ercümen, "Balıklardan elde ettiğimiz Omega-3, denizlerin sağlığıyla doğrudan bağlantılı. Ancak iklim krizi ve kirlilik, bu kaynakları tehdit ediyor. Eğer sağlıklı bir yaşam istiyorsak, denizleri korumak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Hekim İlaç, 'Sürdürülebilirliğe Omega-3 Desteği' projesi ile su sporları aktiviteleri, çevre dostu ulaşım yöntemleri ve bilinçlendirme kampanyalarıyla günün anlam ve önemine dikket çekti. Etkinlik boyunca katılımcılar, sosyal medya üzerinden 'SağlıklıGelecekSürdürülebilirSeçim' ve 'ArgivitİleSürdürülebilirliğeOmega3Desteği' etiketleriyle farkındalık oluşturdu.

Haberler.com / Senem Zafer - Advertorial Bülten
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