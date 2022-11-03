3 Kasım Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 3 Kasım Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 3 Kasım Perşembe Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 3 Kasım Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 03.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HALİTPAŞA MAHALLESİ TARIM SULAMA ALANLARI VE İŞLETMELER.
- 03.11.2022 09:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM CENKYERİ MAHALLESİ TAMAMI ÇERKEZHAMİDİYE MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 03.11.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KAYRAKALTI MAHALLESİ TAMAMI TÜRKPİYALE MAHALLESİ TAMAMI TABANLAR MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 03.11.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM AKSOY MAHALLESİNE BAĞLI FEVZİPAŞA CADDESİ, BEDRETTİN PAŞA CADDESİ, 212,211,213,216,210,219,214,209 SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI BÖLGELER
- 03.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SELİMŞAHLAR OVASI-CAMPAŞA OVASI-ÜÇPINAR OVASI-ÇAMKÖY OVASI CIVARINDAKİ TÜM İŞLETMELER VE TARIMSAL SULAMALAR
- 03.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÜZÜMLÜ MAHALLESİ, DELEMENLER MAHALLESİ, HACIALİLER MAHALLESİ, SUBAŞI MAHALLESİ,GİRELLİ MAHALLESİ, BELENYAKA MAHALLESİ, NARLIDERE MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 03.11.2022 10:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM AYAN MAHALLESİ OVA MEVKİİ, ÇANAKÇI, BAĞLICA, ÇAVUŞLAR, ÖZPINAR, ÇİMENTEPE, KAHRAMANLAR, ZİYANLAR, YENİKÖY MAHALLELERİ, GÜNEYDAMLARI KILLILAR MEVKİİ, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 03.11.2022 10:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM KURTULUŞ MAHALLESİ İDMAN SOKAK STADYUM SOKAK AHMET TANER KIŞLALI MADEN ŞEHİTLERİ CADDESİ SAMANYOLU SOKAK ATATÜRK CADDESİ ZAMAN SOKAK NİHAT DANIŞMAN MAHALLESİ KAÇİ SOKAK GAZİOSMAN PAŞA CADDESİ VE CİVARLARI
- 04.11.2022 08:00 09:00 ARIZA ONARIM BAKIM TURGUTALP MAHALLESİ TAMAMI
- 04.11.2022 09:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI TURGUTALP MAHALLESİ CİVARINDAKİ TİCARETHANELER VE TARIMSAL SULAMALAR
- 04.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NURIYE,LÜTFİYE,KOYUNCU,TİRKEŞ,APAK,AZİMLİ,PINARBAŞI,HACIMUSA,GÖZLET MAHALLELERİ İLE İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI.
- 04.11.2022 09:00 11:00 TESİS ÇALIŞMASI HAMİDİYE MAHALLESİ HALİL İBRAHİM UÇAN SK ESMA SK PAZAR SK ALKAN SK PAMUKÇU SK GAZİ OSMAN PAŞA CD. AZARİ SK ŞEHİTLİK SK KUĞU SK VE CİVARLARI
- 04.11.2022 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÖKSÜZLÜ İÇME SUYU ÖZEL TR KILAVUZLAR TV VERİCİ ÖZEL TR ÖKSÜZLÜ MAH. SAYIK İÇME SUYU ÖZEL TR-2 SAYIK MAH. TERZİLER MAH ÖKSÜZLÜ BEYLİK MH AVEA-VODAFONE SAYIK MAH. ÖZEL TR RAYSU İNŞAAT ÖZEL TR
- 04.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARAOĞLANLI MAHALLESİ OVASI CIVARI CINARLI PETROL CIVARI
- 04.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 2 ANAFARTALAR MAHALLESİ 1527-1512-1516-1521-1508 SOKAKLAR AKHİSAR CADDESİ
- 04.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 2 ANAFARTALAR MAHALLESİ 1526-1517-1518 SOKAKLAR MİMAR SİNAN BULVARI
- 04.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TOPÇUASIM MAHALLESİ 3507-3524-3501-3507-3520-3514-3524 SOKAKLAR
- 04.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TOPÇUASIM MAHALLESİ TEVFİKİYE CADDESİ 3413-3301-38000-3411 SOKAKLAR VE CIVARI
- 04.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI UTKU MAHALLESİ İBRAHİM GÖKÇEN BULV.İZMİR CAD. ÇARŞI BULVAR
- 04.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TURGUTÖZAL MAHALLESİ TURGUTLU CADDESİ 40-42-38-47 SOKAKLAR