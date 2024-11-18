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3. Gün Semih kimdir, gerçek ismi ne?

3. Gün Semih kimdir, gerçek ismi ne?
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Başrollerini Berk Atan ve Yağmur Tanrısevsin'in paylaştığı 3. Gün filmi TV'de ilk kez izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosunu Ece Yosmaoğlu'nun kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan oturuyor. Peki, 3. Gün Semih kimdir, gerçek ismi ne?

18 Kasım Pazartesi akşamı televizyonda ilk kez yayınlanan 3. Gün filmi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekmeyi başarıyor. 3. Gün, İzmir'de yaşayan genç bir gastronomi mezunu olan Elya'nın sosyal medya aracılığıyla tanıştığı Semih ile yaşadığı tesadüfler zincirini konu alıyor. 3. Gün Semih kimdir, gerçek ismi ne?

3. GÜN OYUNCULARI KİMLER?

Berk Atan

Yağmur Tanrısevsin

Derya Alabora

Nurseli İdiz

Ecem Karavus

Nursel Köse

Ceren Taşcı

Efe Tunçer

Zuhal Yalçın

3. Gün Semih kimdir, gerçek ismi ne?

3. GÜN SEMİH KİMDİR?

3. Gün filminde Semih rolünü Berk Atan canlandırıyor.

BERK ATAN KİMDİR?

26 Eylül 1991 tarihinde İzmir'de doğdu. Boşnak kökenlidir. 2012 Best Model of Turkey birincisi. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir.

Kameralar karşısına ilk kez Her Şey Yolunda dizisindeki Selçuk Demircioğlu karakteri ile geçmiştir. Dizi, 23 bölüm sürmüştür. Daha sonra Altındağlı dizisinde Pamir karakterini canlandırmıştır. 2015-2016 yılları arasında yayımlanan Güneşin Kızları dizisinde Savaş Mertoğlu karakterini canlandırmıştır. Dizi, toplam 39 bölüm sürmüştür.

• 2017 yılında yayımlanan Dayan Yüreğim dizisinde Atıf Sinan Şanal karakterini canlandırmıştır. Dizi, 13 bölüm sürmüştür.

• 2017-2018 yılları arasında yayımlanan Cennet'in Gözyaşları dizisinde Selim karakterini canlandırmıştır. Dizi, 36 bölüm sürmüştür.

• Günümüzde ise, 2020 yılında TRT 1'de yayımlanmaya başlayan Gönül Dağı dizisinde Taner karakterini canlandırmaktadır.

Sunucu ve oyuncu Ebru Destan'ın yeğenidir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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