29 Mayıs TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? Bugün ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 29 Mayıs yayın akışı Bugün hangi diziler var? 29 Mayıs Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 29 Mayıs Çarşamba ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 29 Mayıs Çarşamba Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

29 MAYIS ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:

Show TV: Sandık Kokusu

NOW: Şahane Hayatım

ATV: Kuruluş Osman

Kanal D : Taş Kağıt Makas

: Taş Kağıt Makas Star TV: Hababam Sınıfı Uyanıyor (Yerli Sinema)

TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Aldatmak

03:00 Destan

05:20 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yalan

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Taş Kağıt Makas

00:15 Yalan

02:30 Siyah Beyaz Aşk

04:30 Bodrum Masalı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

00:15 Bahar

03:00 Sandık Kokusu

05:30 Baba

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor (Yerli Sinema)

22:15 Bittin Sen (Yerli Sinema)

00:00 İstanbullu Gelin

02:00 Bittin Sen (Yerli Sinema)

03:30 Baba Ocağı

05:00 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 Survivor All Star 2024

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

22:00 "Olympiacos - Fiorentina" Konferans Ligi Finali

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Aramızda Kalmasın

05:30 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Uğurlugiller

06:40 Balkan Ninnisi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

14:20 Gönül Dağı

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:50 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

22:30 2024 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi "Almanya-Türkiye"

00:10 Kara Ağaç Desatnı

03:00 Gönül Dağı

05:30 Seksenler

NOW YAYIN AKIŞI