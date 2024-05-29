29 Mayıs TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? Bugün ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?
29 Mayıs TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak ediliyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 29 Mayıs yayın akışı Bugün hangi diziler var? 29 Mayıs Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 29 Mayıs Çarşamba ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 29 Mayıs Çarşamba Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
29 MAYIS ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI
Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:
- Show TV: Sandık Kokusu
- NOW: Şahane Hayatım
- ATV: Kuruluş Osman
- Kanal D : Taş Kağıt Makas
- Star TV: Hababam Sınıfı Uyanıyor (Yerli Sinema)
- TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kuruluş Osman
- 00:20 Aldatmak
- 03:00 Destan
- 05:20 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Afili Aşk
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yalan
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Taş Kağıt Makas
- 00:15 Yalan
- 02:30 Siyah Beyaz Aşk
- 04:30 Bodrum Masalı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Sandık Kokusu
- 00:15 Bahar
- 03:00 Sandık Kokusu
- 05:30 Baba
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
- 16:15 Güzel Köylü
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor (Yerli Sinema)
- 22:15 Bittin Sen (Yerli Sinema)
- 00:00 İstanbullu Gelin
- 02:00 Bittin Sen (Yerli Sinema)
- 03:30 Baba Ocağı
- 05:00 Güzel Köylü
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalmasın
- 11:00 Survivor All Star 2024
- 14:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 22:00 "Olympiacos - Fiorentina" Konferans Ligi Finali
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 Aramızda Kalmasın
- 05:30 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 05:55 Uğurlugiller
- 06:40 Balkan Ninnisi
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:10 Seksenler
- 14:20 Gönül Dağı
- 17:40 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 19:50 İddiaların Aksine
- 20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 22:30 2024 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi "Almanya-Türkiye"
- 00:10 Kara Ağaç Desatnı
- 03:00 Gönül Dağı
- 05:30 Seksenler
NOW YAYIN AKIŞI
- 07:45 İlk Bakış
- 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Şahane Hayatım
- 19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
- 20:00 Şahane Hayatım
- 00:15 Hudutsuz Sevda
- 02:45 Kader Bağları
- 05:00 Kefaret
- 06:00 Bay Yanlış