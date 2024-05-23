29 Mayıs günü okullar tatil mi merak ediliyor. 29 Mayıs 1453, Osmanlı İmparatorluğu'nun II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) önderliğinde Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olan Konstantinopolis'i (günümüzdeki İstanbul) fethettiği tarihtir. Peki, 29 Mayıs tatil mi? 29 Mayıs Çarşamba günü okullar tatil mi?

29 MAYIS'IN ANLAMI NE?

İstanbul'un fethi, Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünü ve prestijini artırmış, imparatorluğun genişlemesinde önemli bir adım olmuştur. İstanbul, hem kültürel hem de stratejik olarak büyük bir öneme sahipti. Fethiyle birlikte Osmanlılar, Doğu ile Batı arasındaki ticaret yollarını kontrol altına almıştır.

29 MAYIS TATİL Mİ?

29 Mayıs resmi tatil değildir.