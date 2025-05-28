29 Mayıs marketler açık mı?

29 Mayıs marketler açık mı?
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29 Mayıs marketler açık mı? sorusu, İstanbul'un Fethi dolayısıyla özel bir gün olması nedeniyle vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, 29 Mayıs Perşembe günü marketlerin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, 29 Mayıs marketler açık mı ve hangi saatlerde hizmet veriyor?

29 Mayıs, Türkiye'de resmi tatil kapsamında yer almasa da bu tarihin anlam ve önemi nedeniyle birçok kişi "29 Mayıs marketler açık mı?" sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. Özellikle zincir marketlerde alışveriş planı yapan vatandaşlar için marketlerin çalışma durumu önem taşıyor. "29 Mayıs marketler açık mı?" sorusu, özellikle BİM, A101, ŞOK gibi zincir marketlerin mesai saatlerine yönelik aramalarda öne çıkıyor.

29 MAYIS MARKETLER AÇIK MI?

Resmi tatil olmadığı için marketlerde herhangi bir çalışma saati kısıtlaması uygulanmıyor.

29 Mayıs marketler açık mı?

29 MAYIS MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye genelinde faaliyet gösteren A101, BİM, ŞOK gibi zincir marketler; 29 Mayıs günü de hafta içi mesai saatlerine uygun şekilde sabah saat 09:00'da açılıp akşam 21:00'e kadar hizmet vermeye devam edecek.

Migros ve CarrefourSA gibi daha büyük market zincirleri ise genellikle 09:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet sunuyor. Özellikle AVM içindeki marketler, bulundukları alışveriş merkezinin saatlerine göre hizmet veriyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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