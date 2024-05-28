29 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul'un Fethi'nin 571. yılı kutlanacak. Bu özel günde İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak. Yani otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray gibi toplu taşıma araçları bedava hizmet verecek. Fetih kutlamaları kapsamında İstanbul'un farklı bölgelerinde çeşitli etkinlikler ve programlar düzenlenecek. Konserler, sergiler, gösteriler ve halk oyunları gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.Peki, 29 Mayıs Çarşamba günü toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs'ta okullar tatil mi?

29 MAYIS'IN ÖNEMİ NEDİR?

29 Mayıs 1453, Osmanlı İmparatorluğu'nun II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) önderliğinde Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olan Konstantinopolis'i (günümüzdeki İstanbul) fethettiği tarihtir.

29 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

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