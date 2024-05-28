29 Mayıs Çarşamba günü toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs'ta okullar tatil mi?
İstanbul'un Fethi, 29 Mayıs 1453 tarihinde dönemin Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed tarafından gerçekleştirilmiş ve tarihin akışını değiştiren önemli bir olay olmuştur. 29 Mayıs Çarşamba günü toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı ve okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Bu konuda resmi bir açıklama bekleniyor.
29 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul'un Fethi'nin 571. yılı kutlanacak. Bu özel günde İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak. Yani otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray gibi toplu taşıma araçları bedava hizmet verecek. Fetih kutlamaları kapsamında İstanbul'un farklı bölgelerinde çeşitli etkinlikler ve programlar düzenlenecek. Konserler, sergiler, gösteriler ve halk oyunları gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.Peki, 29 Mayıs Çarşamba günü toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs'ta okullar tatil mi?
29 MAYIS'IN ÖNEMİ NEDİR?
29 Mayıs 1453, Osmanlı İmparatorluğu'nun II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) önderliğinde Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olan Konstantinopolis'i (günümüzdeki İstanbul) fethettiği tarihtir.