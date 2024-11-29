29 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 29 Kasım tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 29 Kasım'da farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 29 Kasım tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 29 Kasım tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1114 - Sabahın erken saatlerinde Maraş'ta büyük bir deprem meydana gelmiştir.

1864 - Sand Creek Katliamı gerçekleşti.

1877 - Thomas Edison, fonograf cihazının tanıtımını yaptı.

1899 - FC Barcelona kulübü kuruldu.

1913 - Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE, Fédération Internationale d'Escrime), Paris'te kuruldu.

1922 - Howard Carter, Firavun Tutankhamun'un mezarını halkın ziyaretine açtı.

1929 - Amerikalı Amiral Richard E. Byrd, Güney Kutbu üzerinde uçan ilk insan oldu.

1935 - İstanbul'da Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası açıldı.

1936 - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, Devrim Tarihi dersleri başladı.

1937 - Hatay Devleti'nde bağımsız rejim yürürlüğe girdi.

1938 - Dr. Lütfi Kırdar, İstanbul Vali ve Belediye Başkanlığına atandı.

1944 - Arnavutluk Halk Cumhuriyeti kuruldu.

1944 - Mavi Bebek Sendromu adı verilen yenidoğan kalp hastalığını düzeltmek için insan üzerinde ilk cerrahi tedavi, Alfred Blalock ve Vivien Thomas adlı cerrahlar tarafından Baltimore, Maryland'deki Johns Hopkins Hastanesi nde gerçekleştirildi.

1945 - Yugoslavya Federal Cumhuriyeti kuruldu.

1947 - Birleşmiş Milletler, Araplar'ın şiddetli muhalefetine karşın, Filistin'in bölünmesini ve bağımsız bir İsrail Devleti kurulmasını kararlaştırdı.

1963 - ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, Başkan John F. Kennedy'ye düzenlenen suikastı araştırmak üzere Warren Komisyonu adı verilen bir heyet görevlendirdi.

1967 - Yunanistan, Kıbrıs'ta Türkiye'nin koşullarını kabul edince bunalım giderildi.

1971 - Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi'nden Mahir Çayan, Ziya Yılmaz ve Ulaş Bardakçı; Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'ndan Cihan Alptekin ve Ömer Ayna İstanbul Kartal-Maltepe Askeri Cezaevi'nden kaçtılar.

1972 - Şair Can Yücel, "Küba'da Sosyalizm ve İnsanlar" kitabını çevirdiği için verilen 7,5 yıl hapis cezasını çekmek üzere cezaevine girdi.

1974 - Pakistan'da deprem; 4700 kişi öldü.

1987 - Yapılan erken genel seçimlerde, ANAP 292 milletvekiliyle ikinci kez tek başına iktidar oldu. Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) 99 milletvekili, Doğru Yol Partisi 59 milletvekili çıkardı.

1990 - Kadının çalışmasını kocanın iznine bağlayan Medeni Kanun'un 159. maddesi Anayasa Mahkemesi'nce iptal edildi. İptal kararı 2 Temmuz 1992 tarih ve 21272 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

1993 - İstanbul Park Otel'in fazla katlarının yıkımına başlandı. Semt sakinleri ve meslek odalarının hukuk mücadelesi 9 yıl sürmüştü.

1996 - Uluslararası Savaş Suçluları Mahkemesi'nde, 1200 Bosnalı'ın öldürülmesine karışan bir Hırvat asker 10 yıl hapis cezasına mahkûm oldu.

2002 - Endonezya'da mahkeme, Doğu Timor'un 1999'da Endonezya'dan ayrılması sırasındaki olaylarda insanlığa karşı suç işlemekle suçlanan; iki eski komutan, bir polis şefi ve bir hükûmet yetkilisini beraat ettirdi.

2012 - Filistin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yapılan oylamada 138 evet 9 hayır oyu ile Birleşmiş Milletler gözlemci üyesi oldu.

2016 - Adana ilinin Aladağ İlçesi'nde özel bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 11 öğrenci ve 1 çalışan öldü.