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29 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı! 29 Kasım Cuma Hutbesi tam metni!

29 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı! 29 Kasım Cuma Hutbesi tam metni!
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Diyanet İşleri Başkanlığı 29 Kasım Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı. Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. İşte 29 Kasım Cuma Hutbesi tam metni!

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 29 Kasım Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor.

29 KASIM CUMA HUTBESİ

29 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı! 29 Kasım Cuma Hutbesi tam metni!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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