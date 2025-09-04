29 Ekim resmi tatil mi? (2025) 29 Ekim hangi güne denk geliyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken, resmi tatil olup olmayacağı konusu vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Yılın son büyük milli bayramı olan 29 Ekim öncesinde, tatil planları yapanlar gözlerini açıklanacak takvim ve resmi duyurulara çevirmiş durumda. Hem resmi kurumlar hem de çalışanlar için büyük önem taşıyan bu tarih, uzun tatil fırsatı sunup sunmayacağıyla ilgili merakla bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'nin en önemli milli bayramlarından biridir ve ülke genelinde resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu simgeleyen ve her yıl coşkuyla anılan bir gündür. Resmi tatil olması nedeniyle, kamu kurumları, okullar ve birçok özel sektör çalışanı bu tarihi çeşitli etkinliklerle kutlama fırsatı bulur.

Vatandaşlar için de aileleriyle vakit geçirme, törenlere katılma ve bayramın anlamını yaşama açısından önemli bir zaman dilimidir. 29 Ekim'in resmi tatil olarak ilan edilmesi, milli bilincin güçlenmesine ve Cumhuriyet değerlerinin nesiller boyu yaşatılmasına katkı sağlamaktadır.

2025 29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çarşamba gününe denk geliyor. Yılın en önemli milli bayramlarından biri olan bu özel gün, hafta ortasında kutlanacak olması nedeniyle tatil planlarında farklı seçenekler sunuyor. Hafta ortasına denk gelmesi, bazı çalışanlar için hafta içi kısa bir mola anlamına gelirken, bazıları da hafta sonu tatilleriyle birleştirerek daha uzun dinlenme fırsatı yaratmayı düşünüyor.

28 EKİM YARIM GÜN TATİL Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre, 29 Ekim günü Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu simgeleyen ulusal bir bayramdır. Cumhuriyetin ilan edildiği bu önemli gün, hem yurt içinde hem de yurt dışında devlet adına törenlerle anılır. Bayram kutlamaları 28 Ekim günü saat 13.00'te başlayıp 29 Ekim boyunca devam eder. Özel sektörde çalışanlar için ise 28 Ekim'de yarım gün çalışma uygulaması geçerli olurken, 29 Ekim'de tam gün çalışanlar ek mesai hakkına sahip olmaktadır.