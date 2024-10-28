İstanbul'da bulunacaklar için hava durumunu yakından takip etmek önem taşıyor. 29 Ekim'de İstanbul'da hava durumunun nasıl olacağı, şehirde yaşayanlar ve kenti ziyaret etmeyi planlayanlar tarafından merakla araştırılıyor. Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katılacaklar ve dışarıda vakit geçirecek olanlar için, İstanbul'da hava koşullarının detaylı tahmini önemli bir bilgi kaynağı oluyor. Peki, 29 Ekim İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

İSTANBUL HAVA DURUMU

Hava sıcaklığının 20°C dolaylarında seyredeceği İstanbul'da gün boyu parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Sabah saatlerinde ve gece boyunca bazı bölgelerde hafif pus ve sis görülmesi muhtemel.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Bölgede havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ise özellikle İstanbul genelinde pus ve yer yer sisin etkili olması bekleniyor. Bu durum, özellikle erken saatlerde işe gidenler ve gece araç kullanacaklar için görüş mesafesinde zaman zaman azalmaya yol açabilir. Bu nedenle sürücülerin dikkatli olmaları öneriliyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, İstanbul'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;