29 Ekim'de eczaneler açık mı? 29 Ekim' de nöbetçi eczaneler!

Cumhuriyet Bayramı'nda şehir tatil moduna giriyor, sokaklar coşkuyla doluyor… Peki ya ihtiyaç anında ilaç lazım olursa? 29 Ekim'de eczaneler açık mı, nöbetçi eczaneler hangi bölgelerde hizmet veriyor? Bayramın keyfini çıkarmak isteyenler için bu bilgiler hayat kurtarıcı olabilir. Gelin, tatilin ortasında da sağlığınızı güvence altına alacak detaylara birlikte göz atalım.

29 EKİM'DE ECZANELER AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğundan, çoğu eczane kapalı olacaktır. Normal çalışma saatleri uygulanmayacak; halkın ilaç ihtiyaçları için özel düzenlemeler yapılacaktır.

29 EKİM'DE NÖBETÇİ ECZANELER

Tatil günlerinde hizmet vermeye devam eden nöbetçi eczaneler, acil ilaç ihtiyaçlarını karşılamak için açık olacaktır.

Nöbetçi eczaneler, bulunduğunuz ilçede sabah 09.00'dan ertesi gün sabah 09.00'a kadar hizmet verir.

İstanbul'daki nöbetçi eczaneler listesine İstanbul Eczacı Odası web sitesinden veya mobil uygulamalardan ulaşabilirsiniz.

Eczaneler genellikle reçeteli ve reçetesiz ilaçlar, medikal ürünler ve acil ihtiyaçlar için hizmet verir.

Nöbetçi eczanelerde bazı özel hizmetlerde ek ücret uygulanabilir; özellikle bazı reçeteli ilaçlar için önceden arayarak kontrol etmek faydalı olacaktır.

Öneri: İhtiyacınız olan ilaçları önceden temin etmek veya tatil günlerinde hangi eczanelerin nöbetçi olduğunu kontrol etmek, olası aksaklıkların önüne geçecektir.