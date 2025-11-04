Haberler

29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Gerekçesini açıklayan Bahçeli iddialara ateş püskürdü

Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında 29 Ekim'de Anıtkabire gitmemesi üzerinden ortaya atılan iddialara ateş püskürüp gerekçesini açıkladı. Bahçeli "Anıtkabir'e gitmememizin nedeni insani bir halden kaynaklanmış olamaz mı? O gün için özel bir durumla muhatap kalmamız ihtimal dışı mı?" ifadelerini kullandı.

  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim'de Anıtkabir'e gitmediğini ve Cumhuriyet resepsiyonuna katılmadığını açıkladı.
  • Bahçeli, Anıtkabir'e gitmemesinin insani bir durumdan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.
  • Bahçeli, iddiaları reddederek 'Cumhur İttifakı'nda çatlak var' söylemlerini yalanladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

29 Ekim'de Anıtkabir'e gitmemesi ve resepsiyona katılmaması üzerinden ortaya atılan "Cumhur İttifakı'nda çatlak var" iddialarına ateş püsküren MHP lideri Bahçeli, "29 Ekim tarihinde Anıtkabir'e niye gitmemişim? Külliyedeki Cumhuriyet resepsiyonunu neden protesto etmişim? Yok Kıbrıs politikasında derin anlaşmazlık varmış. Yok gözünün üstünde kaşın varmış. Yok öyleymiş, yok böyleymiş. Geçiniz beyler geçiniz. İddia sahiplerinin hepsi çuvalladı" ifadelerini kullandı.

ANITKABİR'E NEDEN GİTMEDİ?

Anıtkabir'e gitmemesinin gerekçesini de açıklayan Bahçeli "Anıtkabir'e gitmememizin nedeni insani bir halden kaynaklanmış olamaz mı? O gün için özel bir durumla muhatap kalmamız ihtimal dışı mı?" ifadelerini kullandı.

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü; "Belki de yaşananları, kimin kiminle iş çevirdiğini, ne söylediğini, kafasının içindeki spekülasyonları görmek bakımından bir turnusol kâğıdı gibi; bir imtihan vesilesi, bir test süreci, bir öğrenme fırsatı olarak görmüş ve düşünmüş olamaz mıyız?

"RESEPSİYONDA BOY BOY FOTOĞRAFLARINI SERVİS EDENLER..."

Anıtkabir'e gidemedik, peki resepsiyona katılsaydık bu defa da "Anıtkabir'i protesto ettiler" diye takdim edilmeyecek miydik? Anıtkabir'deki törene gitmeyip resepsiyona katılmak ne kadar doğru, dengeli ve isabetli bir davranış olarak değerlendirilirdi? Peki Anıtkabir'e gitmeyip de koşa koşa resepsiyona katılanları, boy boy fotoğraflarını servis edenleri görmemek ayıplı ve asimetrik bir çifte standart değil midir? Ben az söyledim; tezvirata ve tefrikaya yatırım yapan grup çok anlasın."

