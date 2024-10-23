29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın anlamı ve önemi nedir?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın önemi birçok kişi tarafından merak ediliyor. bu yıl 101. yılı kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı Türk vatandaşları için büyük bir öneme sahiptir. Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük sembolü olan bu bayram büyük coşkuyla ve etkinliklerle kutlanıyor. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemi nedir? Detaylar haberimizde...

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Cumhuriyet Bayramı, Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük iradesinin bir sembolüdür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu simgeleyen önemli bir bayramdır.

CUMHURİYET NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

29 Ekim 1923'te, Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'nin yönetim biçimini cumhuriyet olarak ilan etmiştir. Bu tarih, Türk milletinin egemenliğini eline aldığı ve halk iradesinin ön planda olduğu bir yönetim biçimi benimsediği gün olarak tarihe geçmiştir.