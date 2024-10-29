29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Anıtkabir'de gerçekleştirilen törenler, büyük bir coşku ve saygıyla izleniyor. Ankara'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümünde, vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısını onurlandırdı. İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel Anıtkabir'den görüntüler!

29 EKİM ANITKABİR'DEN GÖRÜNTÜLER