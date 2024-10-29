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29 EKİM ANITKABİR'DEN GÖRÜNTÜLER

29 EKİM ANITKABİR'DEN GÖRÜNTÜLER
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'deki, görüntüler merak ediliyor. Anıtkabir'de düzenlenen törenler ve etkinlikler, izleyenler tarafından büyük bir coşku ve saygıyla takip edildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Anıtkabir'de gerçekleştirilen törenler, büyük bir coşku ve saygıyla izleniyor. Ankara'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümünde, vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısını onurlandırdı. İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel Anıtkabir'den görüntüler!

29 EKİM ANITKABİR'DEN GÖRÜNTÜLER

29 EKİM ANITKABİR'DEN GÖRÜNTÜLER

29 EKİM ANITKABİR'DEN GÖRÜNTÜLER

29 EKİM ANITKABİR'DEN GÖRÜNTÜLER

29 EKİM ANITKABİR'DEN GÖRÜNTÜLER

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Cumhuriyet Bayramı Soğuk Haber Anıtkabir 29 Ekim Gündem Yaşam Dünya

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