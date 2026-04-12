Haberler

Selçuk İnan, Galatasaray'dan puan almanın sırrını açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Galatasaray maçının ardından açıklamalar yaptı. Oyuncularını tebrik eden genç hoca, ''Strateji belirleyip sahaya çıkıyorsunuz. Bugün takım olarak eksiksiz görevini yerine getirdi herkes. Belirlediğimiz strateji eksiksiz işe yaradı ve gol attık. Bunun neticesinde 1 puan aldık'' dedi.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Süper Lig'de 1-1 sona eren Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''EKSİKSİZ YERİNE GETİRDİLER''

Mücadeleyi değerlendiren Selçuk İnan, "Maçtan önce de söyledim. Oyuna iyi başlamamız, mücadele etmemiz, oyunu tutmamız gerektiğini söyledim. Oyuna başlangıç planımız farklı, devamında farklı olacaktı. Bunu oyuncularımız neredeyse eksiksiz yerine getirdiler. Bu nedenle oyuncularımı mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum. Böyle anlarda, böyle büyük maçları oynamak kolay değil. Sadece sahada kaldılar. Mücadele ettiler. İki takımı da mücadelesinden ötürü tebrik ediyorum. Oyuncularımı da puandan ötürü tebrik ediyorum." dedi.

''STRATEJİMİZ EKSİKSİZ İŞE YARADI''

Sözlerine devam eden genç teknik adam, "Kafamda aşağı yukarı oyuna sokacağım oyuncular belliydi. Bruno Petkovic bunlardan biriydi. Fiziksel olarak ancak 20-25 dakika oynayabilirdi. Oyun da onu istiyordu. Böyle bir değişiklik yaptı. Can girdi, katkı sağladı. Tayfur öyle... Bu bir takım oyunu. Strateji belirleyip sahaya çıkıyorsunuz. Bugün takım olarak eksiksiz görevini yerine getirdi herkes. Belirlediğimiz strateji eksiksiz işe yaradı ve gol attı. Bunun neticesinde 1 puan aldık." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek

Trump'ın tehditlerine İran cephesinden gelen ilk yanıt çok sert

Trump bu kez Çin'i tehdit etti: Yüzde 50 gümrük vergisi uygularız

Trump bu kez İran'ı değil bambaşka bir ülkeyi tehdit etti
Trump 'Hürmüz'e gemi gönderecekler' dedi, İngiltere yalanladı

"Gemi gönderecekler" dediği Avrupa devinden Trump'ı çıldırtacak karar
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Adsız Murat:

Okan Buruk'u 2 maçtada alt etti. Bravo Selçuk, centilmenlik nedir Okan'a dersini verdin. Yolun bir gün Kumburgaz'a düşer umarım. Tebrikler!

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arsene Wenger'den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum

''Potansiyel büyük'' deyip Türkiye için neler söyledi neler
Emre Belözoğlu'ndan hakem Çağdaş Altay'a tepki: Bizi doğradı

3-1 önde olduğu maçı kazanamayınca o ismi topa tuttu

Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi

Konserde 'zılgıt' çeken hayranına sert çıkmıştı! Geri adım attı
Kanada'nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle gününü gün ediyor

Eski başbakandan "Yaşıyor bu hayatı" dedirten görüntüler
Arsene Wenger'den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum

''Potansiyel büyük'' deyip Türkiye için neler söyledi neler
Kütahyaspor, 2. Lig'e yükseldi! Sadettin Saran'dan sürpriz destek

2. Lig'e yükseldiler! Sadettin Saran'dan tribünde sürpriz destek
Victor Osimhen, Leroy Sane'nin golünde büyük coşku yaşadı

Maça damga vuran an!