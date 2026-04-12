Kütahyaspor, 2. Lig'e yükseldi! Sadettin Saran'dan sürpriz destek

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Kütahyaspor, Bornova 1877 Sportif Yatırımlar'ı 2-0 yenerek sezonun bitmesine bir hafta kala grubunu şampiyon oldu. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Kütahyaspor'a tribünlerden destek verdi.

TFF 3. Lig 4. Grup’ta sezon başından beri istikrarlı bir grafik çizen Kütahyaspor, taraftarı önünde çıktığı kritik mücadelede hata yapmadı ve şampiyonluk ipini göğüsledi.

KÜTAHYASPOR TFF 2. LİG'E YÜKSELDİ 

Liderlik koltuğunda oturan Kütahyaspor, ligin 29. haftasında Bornova 1877 Sportif Yatırımlar ekibini ağırladı. Tribünlerin tıklım tıklım dolduğu maçta Kütahya temsilcisi, sahadan 2-0’lık net bir skorla galip ayrıldı. Bu galibiyetle birlikte mavi-lacivertliler, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek bir üst lige çıkmaya hak kazandı.

SADETTİN SARAN'DAN KÜTAHYASPOR'A DESTEK

Şampiyonluk maçının bir diğer dikkat çeken noktası ise protokol tribünüydü. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Kütahyaspor’a destek vermek amacıyla karşılaşmayı tribünden takip etti. Saran’ın ziyareti, Kütahyalı sporseverler tarafından ilgiyle karşılanırken, şampiyonluk sevincini ikiye katladı.

Cemre Yıldız
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek

Trump'ın tehditlerine İran cephesinden gelen ilk yanıt çok sert

Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak

Barış masası devrildi, Trump'tan ilk hamle geldi

ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi

Zor denklemde yeni aktör! Putin resmen devreye girdi
Öğretmen, kızı için tüm sınıfı derslerinde geri bıraktı: Beğenmiyorsan özel okula gönder

Böyle öğretmen olmaz olsun! Kızı için tüm sınıfı geride bıraktı
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi

Test sonuçları kafa karıştırmıştı! Başsavcılık harekete geçti
Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor

Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi

Zor denklemde yeni aktör! Putin resmen devreye girdi
Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor! e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı

e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı

Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya yeni talimat