Victor Osimhen, Leroy Sane'nin golünde büyük coşku yaşadı

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Galatasaray ile Kocaelispor karşı karşıya kaldı. RAMS Park'ta oynanan mücadele, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

LEROY SANE ATTI, GALATASARAY ÖNE GEÇTİ

30. dakikada Galatasaray öne geçti. Jakobs'un sol taraftan ortasına arka direkte bulunan Sane'nin kafa vuruşunda top, ağlarla buluştu.

OSIMHEN'DEN COŞKULU GOL SEVİNCİ

Sakatlığı nedeniyle Kocaelispor karşılaşmasında forma giyemeyen Victor Osimhen, mücadeleyi tribünlerden takip etti. Nijeryalı oyuncu, Alman oyuncu Leroy Sane'nin attığı golün ardından büyük bir sevinç yaşadı. Bu renkli anlar bir taraftarın telefon kamerasına yansıdı.