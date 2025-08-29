29 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var?

29 Ağustos TV yayın akışı içerisinde özellikle haber programları, yarışmalar ve sevilen diziler dikkat çekiyor. Peki, "29 Ağustos TV yayın akışı" kapsamında bugün televizyonda neler var? Bu sorunun yanıtı, kanal kanal yayın listelerinde gizli. Özellikle A Haber'in gün boyu süren haber maratonu izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki, 29 Ağustos TV yayın akışı bugün televizyonda ne var? İşte detaylar...

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Aile Saadeti

03:00 Kardeşlerim

05:30 Ateş Kuşları

07:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Can Borcu

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Güven Bana

23:20 Aile Saadeti

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Yarının Sınırında

00:45 Eşref Rüya

02:30 Poyraz Karayel

04:30 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Uzak Şehir

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık

22:15 Son Ültimatom

NOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Naz Evi

01:15 İlk Buluşma

02:30 Her Yerde Sen

04:00 Son Yaz

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Olmaz Oluversin Gari

23:30 Şevkat Yerimdar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Güldür Güldür Show

00:15 Deliormanlı

02:15 Gelin Evi

04:15 Deliormanlı

06:00 Güzel Günler

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile Arasında

22:45 Aslan Bacanak

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:00 Suikastçı

00:45 Kral Kaybederse

02:30 Baba Ocağı

04:00 Dürüye'nin Güğümleri

06:00 Kiralık Aşk

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Aykut Enişte 2

22:45 Aykut Enişte 2

23:30 Alemde Bir Gece

TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Gönül Dağı

02:30 Leyla ile Mecnun

05:20 Seksenler

06:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:50 Kara Tahta

09:20 Kendi Düşen Ağlamaz

12:25 Seksenler

14:25 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Creed 3: Efsane Devam Ediyor

22:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

23:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

TV8 YAYIN AKIŞI

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular

03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye