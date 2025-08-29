29 Ağustos Resimli Cuma Mesajları: En yeni dualı, ayetli ve hadisli hayırlı cumalar sözleri!

Dualı, ayetli, hadisli ve resimli hayırlı Cumalar mesajları ile bu özel günü daha anlamlı hale getirmek mümkün oluyor. Eğer siz de bu mübarek günde yakınlarınıza içten bir "Hayırlı Cumalar" dileğinde bulunmak istiyorsanız, görselli mesaj seçenekleri ile duygularınızı en anlamlı şekilde ifade edebilirsiniz. İşte 29 Ağustos'a özel en güzel, kısa, anlamlı, dualı ve resimli Cuma mesajları...

AYETLİ, DUALI CUMA MESAJLARI

Allah'ım bu mübarek Cuma gününde kalplerimizi iman ile doldur, günahlarımızı affet, dualarımızı kabul et. Cumanız mübarek olsun."

"Allah seni anmanın sevincini kalbime yerleştirsin; bana yalnızca sensin diye yaşamayı nasip eyle. Dua ile hayırlı Cumalar."

HADİSLİ CUMA MESAJLARI

"Cuma günü gusül abdesti alıp mescide gelerek hutbeyi dinleyen kimse, bir sonraki Cuma'ya kadar küçük günahlarından temizlenmiş olur." (Müslim)

"Kur'an'da buyurulduğu gibi: 'Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah'ın zikrine koşun, alışverişi bırakın.' (Bakara 62:9)"

"Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığınız zaman Allah'ı anmaya koşun..." (Cuma Suresi, 9)

Hayırlı Cumalar.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurur: "Cuma günü, içinde bir saat vardır ki, Müslüman bir kul o saate rastlar da Allah'tan bir şey isterse, Allah ona mutlaka verir." (Buhari) Cumanız mübarek olsun.

RESİMLİ CUMA MESAJLAR

Hayırlı Cumalar mesajları, sevdiklerinize, dostlarınıza, iş arkadaşlarınıza veya takipçilerinize Cuma gününün hayrını ve bereketini dile getirmek için paylaşılır. İşte farklı kategorilerde kullanabileceğiniz etkileyici, anlamlı ve içten Hayırlı Cumalar mesajları:

KISA VE ÖZ CUMA MESAJLARI

Hayırlı Cumalar. Allah dualarınızı kabul etsin.

Cumanız mübarek, gönlünüz ferah olsun.

Gönlünüze huzur, hayatınıza bereket dolsun. Hayırlı Cumalar.

Rabbim kalbinize göre versin. Cumanız mübarek olsun.