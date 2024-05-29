28 Temmuz Tiktok kapanıyor mu? #129300

TikTok sosyal medya platformunda son dönemde yapılan yayınlar büyük tepki çekiyor. TikTok'ta müstehcen içerikler paylaşan yayıncıların gözaltına alınmasının ardından TikTok kapanacak mı merak konusu oldu. TikTok yetkililerinden konuyla ilgili bir açıklama bekleniyor. Kullanıcılar arasında endişe yaratan bu durum, sosyal medya platformlarının geleceği hakkında da soru işaretleri oluşturuyor. Peki, 28 Temmuz Tiktok kapanıyor mu?

TİKTOK KAPANACAK MI?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlık bünyesinde yapılan operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya, "TikTok'ta 612 hesap inceleniyor, müstehcen içerik paylaşan 13 kişi tutuklandı. Huzurunuzu ve güvenliğinizi bozan her kim olursa olsun lütfen 112'yi arayın. Sosyal medya hesaplarımıza yaptığınız yorumları ve attığınız mesajları da ihbar kabul ediyoruz." dedi.

TİKTOK TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELDİ?

2016'daki lansmanından bu yana TikTok/Douyin, Doğu Asya, Güney Asya, Güneydoğu Asya, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Rusya ve dünyanın diğer bölgelerinde hızla popülerlik kazandı. Ocak 2022 itibarıyla, TikTok dünya çapında 2.2 milyardan fazla mobil indirmeyi aştı.

28 TEMMUZ TİKTOK KAPANIYOR MU?

28 Temmuz Tiktok kapanıyor mu konusu sosyal medya dile getirilen bi ifadedir. Resmi makamlardan bu yönde ir açıklama yapılmadı.