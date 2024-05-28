Üye Girişi
Haberler

28 NİSAN TV YAYIN AKIŞI #128250 Bugün hangi diziler var? Kanal D, Star TV, TRT1, ATV, TV8, Show TV, NOW TV

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bugünün TV yayın akışı hakkında bilgi veriliyor. Kanal D, Star TV, TRT1, ATV, TV8, Show TV ve NOW TV'nin yayın akışı listesi paylaşılıyor. İzleyiciler, hangi dizilerin hangi kanallarda yayınlanacağı bilgisine ulaşabilirler.

Televizyon izleyicileri, 28 Mayıs Salı günü için TV yayın akışını merak ediyor. Bugün kanallarda ne var sorusuna yanıt arayan birçok izleyici, takip ettikleri dizilerin yeni bölümlerini heyecanla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran pek çok dizi yeni bölümleriyle ekranlara gelirken, aynı zamanda gişe rekorları kıran filmler de izleyicilerle buluşuyor. 28 NİSAN TV YAYIN AKIŞI | Bugün hangi diziler var? Kanal D, Star TV, TRT1, ATV, TV8, Show TV, NOW TV

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Bu Sabah
  • 10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Bahar
  • 00:15 Sandık Kokusu
  • 03:00 Bahar
  • 05:30 Aziz

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
  • 00:20 Kardeşlerim
  • 03:00 Destan
  • 05:20 Kalp Yarası

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
  • 16:15 Güzel Köylü
  • 18:15 Star Haber
  • 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
  • 20:00 Aykut Enişte 2 (Yerli Sinema)
  • 22:30 Aykut Enişte 2 (Yerli Sinema)
  • 00:30 İstanbullu Gelin
  • 03:00 Baba Ocağı
  • 05:00 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07:15 8'de Sağlık
  • 08:30 Aramızda Kalmasın
  • 11:00 Survivor All Star 2024
  • 14:00 Survivor Ekstra
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 Survivor All Star 2024
  • 00:15 Survivor Ekstra
  • 01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 03:30 Aramızda Kalmasın
  • 05:30 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06:30 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
  • 06:35 Uğurlugiller
  • 07:00 Balkan Ninnisi
  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
  • 13:15 Seksenler
  • 14:30 Gönül Dağı
  • 17:40 Lingo Türkiye
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
  • 01:30 Kara Ağaç Destanı
  • 04:00 Gönül Dağı

NOW YAYIN AKIŞI

  • 07:45 İlk Bakış
  • 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
  • 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
  • 12:00 Yasak Elma
  • 13:30 En Hamarat Benim
  • 16:30 Hudutsuz Sevda
  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
  • 20:00 Recep İvedik 5 (Yerli Sinema)
  • 01:00 Şahane Hayatım
  • 03:30 Kader Bağları
  • 05:00 Kefaret
  • 06:00 Bay Yanlış

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Afili Aşk
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Arka Sokaklar
  • 18:40 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Yalan
  • 23:15 İnci Taneleri
  • 02:00 Yalan
  • 02:30 Siyah Beyaz Aşk
  • 04:30 Bodrum Masalı
Kaynak: Haberler.com / Gündem

Star Tv Show Tv Kanal D Dizi Star Trt NOW Tv8 Atv Televizyon Gündem Yaşam Kültür Sanat Haberler

Gümrük ekiplerinden Mersin'de tarihi yakalama! 1 milyar TL'lik kaçakçılık önlendi

Gümrük ekiplerinden Mersin'de tarihi yakalama! 1 milyar TL'lik kaçakçılık önlendi

 Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi

Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi

 Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere yönelik çok konuşulacak sözler: Hak ediyorlar, yan kardeşim o zaman

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere yönelik çok konuşulacak sözler: Hak ediyorlar, yan kardeşim o zaman

Bakmadan Geçme

Deniz Akkaya kızından şiddet mi gördü? Olay ne, ne oldu? 28 NİSAN TV YAYIN AKIŞI #128250 Bugün hangi diziler var? Kanal D, Star TV, TRT1, ATV, TV8, Show TV, NOW TV Deniz Akkaya kimdir? Deniz Akkaya kaç yaşında ve nereli? GELİNİM MUTFAKTA 28 MAYIS 2024 CANLI İZLE #128250 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 28 Mayıs Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? #128250 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? #9917 28 Mayıs günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Adalet Bakanlığı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Bugünün (28 Mayıs) kararları neler? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak mı? #9917 Okan Buruk boşandı mı, ayrıldı mı? 28 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 28 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 28 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 28 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 28 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 28 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
Bahçeli 5 yıl sonra aynı yerde! Sinan Ateş'in yerini Ahmet Yiğit Yıldırım aldı

Bahçeli 5 yıl sonra aynı yerde! Sinan Ateş'in yerini Ahmet Yiğit Yıldırım aldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title