28 NİSAN TV YAYIN AKIŞI #128250 Bugün hangi diziler var? Kanal D, Star TV, TRT1, ATV, TV8, Show TV, NOW TV
Bugünün TV yayın akışı hakkında bilgi veriliyor. Kanal D, Star TV, TRT1, ATV, TV8, Show TV ve NOW TV'nin yayın akışı listesi paylaşılıyor. İzleyiciler, hangi dizilerin hangi kanallarda yayınlanacağı bilgisine ulaşabilirler.
Televizyon izleyicileri, 28 Mayıs Salı günü için TV yayın akışını merak ediyor. Bugün kanallarda ne var sorusuna yanıt arayan birçok izleyici, takip ettikleri dizilerin yeni bölümlerini heyecanla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran pek çok dizi yeni bölümleriyle ekranlara gelirken, aynı zamanda gişe rekorları kıran filmler de izleyicilerle buluşuyor. 28 NİSAN TV YAYIN AKIŞI | Bugün hangi diziler var? Kanal D, Star TV, TRT1, ATV, TV8, Show TV, NOW TV
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Bahar
- 00:15 Sandık Kokusu
- 03:00 Bahar
- 05:30 Aziz
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 00:20 Kardeşlerim
- 03:00 Destan
- 05:20 Kalp Yarası
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
- 16:15 Güzel Köylü
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Aykut Enişte 2 (Yerli Sinema)
- 22:30 Aykut Enişte 2 (Yerli Sinema)
- 00:30 İstanbullu Gelin
- 03:00 Baba Ocağı
- 05:00 Güzel Köylü
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalmasın
- 11:00 Survivor All Star 2024
- 14:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 Aramızda Kalmasın
- 05:30 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06:30 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
- 06:35 Uğurlugiller
- 07:00 Balkan Ninnisi
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 14:30 Gönül Dağı
- 17:40 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
- 01:30 Kara Ağaç Destanı
- 04:00 Gönül Dağı
NOW YAYIN AKIŞI
- 07:45 İlk Bakış
- 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Hudutsuz Sevda
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
- 20:00 Recep İvedik 5 (Yerli Sinema)
- 01:00 Şahane Hayatım
- 03:30 Kader Bağları
- 05:00 Kefaret
- 06:00 Bay Yanlış
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Afili Aşk
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Yalan
- 23:15 İnci Taneleri
- 02:00 Yalan
- 02:30 Siyah Beyaz Aşk
- 04:30 Bodrum Masalı