28 Mayıs TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, FOX, TRT 1, TV8 yayın akışı...
28 Mayıs TV yayın akışı, bugün ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusu gündemin en çok merak edilen başlıklarından biri haline geldi.
Sabah kuşağından gece yarısına kadar uzanan yayınlar arasında diziler, yarışmalar, magazin programları ve filmler yer alıyor. 28 Mayıs TV yayın akışı kapsamında Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, FOX, TRT 1 ve TV8 gibi kanallarda öne çıkan yapımlar ekranlara gelecek. Dizi severler, eğlence programlarını takip edenler ya da haber bültenlerini izlemek isteyenler için her kanalda farklı seçenekler mevcut. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunun yanıtı haberimizin detaylarında yer alıyor.
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
02:15 Yargı
04:30 Poyraz Karayel
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
NOW TV YAYIN AKIŞI
00:15 Çift Kişilik Oda
02:45 Çift Kişilik Oda
04:45 Elkızı
06:00 Karagül
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:15 Sivri Akıllılar
02:30 Kızılcık Şerbeti
04:45 Siyah Kalp
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:15 Sahipsizler
02:40 Işıklar Sönmesin
04:30 Sefirin Kızı
05:40 Aramızda Kalsın
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Survivor Ekstra
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025