28 Mayıs TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, FOX, TRT 1, TV8 yayın akışı...

Sabah kuşağından gece yarısına kadar uzanan yayınlar arasında diziler, yarışmalar, magazin programları ve filmler yer alıyor. 28 Mayıs TV yayın akışı kapsamında Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, FOX, TRT 1 ve TV8 gibi kanallarda öne çıkan yapımlar ekranlara gelecek. Dizi severler, eğlence programlarını takip edenler ya da haber bültenlerini izlemek isteyenler için her kanalda farklı seçenekler mevcut. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunun yanıtı haberimizin detaylarında yer alıyor.

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Kuruluş Osman

03:00 Aldatmak

05:50 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

02:15 Yargı

04:30 Poyraz Karayel

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

NOW TV YAYIN AKIŞI

00:15 Çift Kişilik Oda

02:45 Çift Kişilik Oda

04:45 Elkızı

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:15 Sivri Akıllılar

02:30 Kızılcık Şerbeti

04:45 Siyah Kalp

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:15 Sahipsizler

02:40 Işıklar Sönmesin

04:30 Sefirin Kızı

05:40 Aramızda Kalsın

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 İşte Benim Stilim

04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025