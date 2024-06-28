28 Haziran TV YAYIN AKIŞI: Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1

İzleyiciler 28 Haziran Cuma günü TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusunun cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Peki, Bugün kanallarda ne var?

28 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI: Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Aşk Laftan Anlamaz

09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:30 Show Ana Haber

20:00 Aranan Adam (Yabancı Sinema)

21:45 Ölüm Gecesi (Yabancı Sinema)

23:30 Aranan Adam (Yabancı Sinema)

01:15 Ölüm Gecesi (Yabancı Sinema)

02:10 Yavru İle Katip

03:45 Ramo

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 İstila: Zamanın Sonu (Yabancı Sinema)

22:35 Joker (Yabancı Sinema)

00:55 Mutlu Aile Defteri (Yerli Sinema)

02:40 Destan

05:00 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yalan

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Çok Akustik

02:45 Güneşin Kızları

05:00 Tatlı İntikam

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Kirli Sepeti

14:15 Recep İvedik 2 (Yerli Sinema)

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Now Ana Haber

20:00 Müstakbel Damat (Yerli Sinema)

00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

03:15 Yasak Elma

05:00 Son Yaz

06:00 Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:00 Ada Masalı

11:00 Dolunay

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Güzel Köylü

19:00 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Öldür Beni Sevgilim (Yerli Sinema)

22:15 Öldür Beni Sevgilim (Yerli Sinema)

00:30 İstanbullu Gelin

03:00 Dolunay

04:30 Baba Ocağı

06:00 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 MasterChef Türkiye

13:00 Cevap Ver Türkiye

15:30 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Gazete Magazin Yaz

02:30 Çarkıfelek

04:30 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

06:20 Kara Tahta

09:20 Kasaba Doktoru

12:35 Lingo Türkiye

14:00 Seksenler

15:20 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Bebek Firarda (Yabancı Sinema)

22:00 İntikam Vakti (Yabancı Sinema)

00:35 Bebek Firarda (Yabancı Sinema)

02:20 Gönül Dağı