28 Ekim üniversiteler açık mı, üniversiteler yarım gün mü?

28 Ekim üniversiteler açık mı, üniversiteler yarım gün mü?
Güncelleme:
2025 yılında Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim Çarşamba gününe denk geliyor ve tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Peki, 28 Ekim Salı günü resmi tatil mi yoksa yarım gün mü olacak? Öğrencilerden kamu çalışanlarına kadar herkesin merak ettiği bu sorunun yanıtı belli oldu. 28 Ekim üniversiteler açık mı, üniversiteler yarım gün mü?

Cumhuriyet Bayramı tatilinin 2025 takvimi de böylece netleşmiş oldu. Bu yıl 29 Ekim Çarşamba günü kutlanacak bayram öncesinde, 28 Ekim Salı günü öğleden sonra başlayan yarım gün izinle birlikte çalışanlar için toplamda 1,5 günlük bir tatil fırsatı doğuyor. Eğer vatandaşlar 30 ve 31 Ekim günlerinde izin kullanırsa, hafta sonuyla birleştirerek 5 ila 9 güne kadar uzayan bir tatil planı yapabilecekler. Böylece öğrenciler, öğretmenler ve özel sektör çalışanları için yılın en keyifli dinlenme dönemlerinden biri olacak.

2025 CUMHURİYET BAYRAMI TATİL TAKVİMİ

• 28 Ekim 2025 Salı: Yarım gün resmi tatil

• 29 Ekim 2025 Çarşamba: Tam gün resmi tatil

• Toplam tatil süresi: 1,5 gün

• Okullar ve kamu kurumları: 28 Ekim öğleden sonra kapalı

28 EKİM 2025 YARIM GÜN MÜ?

Resmî bilgilere göre, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 28 Ekim 2025 Salı günü saat 13.00 itibarıyla başlayacak. Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşlarında öğleye kadar mesai yapılacak, ardından yarım gün tatil uygulanacak. Özel sektörde ise durum, çalışılan kurumun politikalarına bağlı olarak değişebilecek. Bazı şirketler çalışanlarına öğleden sonra izin verebilirken, bazıları yarım gün çalışma düzenine devam edebilir.

1,5 GÜNLÜK RESMİ TATİL FIRSATI

Bu yıl 29 Ekim'in Çarşamba gününe denk gelmesi, çalışanlara 1,5 günlük resmi tatil fırsatı sunuyor. 28 Ekim Salı öğleden sonra başlayan tatil, 29 Ekim Çarşamba günü tam gün olarak devam edecek. Eğer kurumlar 30 ve 31 Ekim günlerini idari izin kapsamına alırsa, tatil hafta sonuyla birleşerek toplamda 5 güne kadar uzayabilecek.

OKULLAR VE KAMU KURUMLARI TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, okullar 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim günü boyunca kapalı olacak. Aynı şekilde kamu kurumlarında da 28 Ekim günü öğle saatine kadar mesai yapılacak, ardından resmi tatil başlayacak. Böylece öğrenciler, öğretmenler ve memurlar için 1,5 günlük tatil süreci oluşacak.

